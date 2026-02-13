Pedagogisk verksamhetsutvecklare till barn- och utbildningsförvaltningen
2026-02-13
Vill du vara med och utveckla undervisningen från förskoleklass till gymnasiet och bidra till att öka elevernas måluppfyllelse i alla skolformer? Solna stad söker en erfaren och engagerad pedagogisk utvecklare som vill arbeta tillsammans med huvudman bidra till skolornas utvecklingsarbete med fokus på undervisningens kvalitet.Publiceringsdatum2026-02-13Om företaget
Solna är en växande kommun med stark kvalitetstradition och tydligt fokus på att ge varje elev bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att barn och ungdomar i Solna får sina behov av omsorg och utbildning tillgodosedda. Förvaltningen är Solna stads största och består av 32 förskolor, tre öppna förskolor, åtta grundskolor och ett gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vår vision är att skapa skolor där alla barn och elever når sin fulla potential.
Barn- och utbildningsförvaltningen söker nu en pedagogisk utvecklare. Som pedagogisk utvecklare får du möjlighet att påverka både undervisning och skolutveckling - varje dag.
Vårt erbjudande
- Ett strategiskt och verksamhetsnära uppdrag där du får vara en viktig del av utvecklingen i hela Solna.
- Ett nära samarbete med skolledningar, utvecklingsfunktioner och engagerade kollegor.
- Goda möjligheter till kompetensutveckling och att arbeta forskningsbaserat.
- En kommun med höga ambitioner kring likvärdighet, kunskapsresultat och elevens bästa.
- Möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan, i den mån det fungerar för verksamheten.
- Friskvårdsbidrag.
Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare https://www.solna.se/jobba-hos-oss/solna-stad-som-arbetsgivare
Vad innebär arbetet?
Som pedagogisk utvecklare stödjer du Solna stads kommunala skolor inom förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassat gymnasium. Kärnan i ditt uppdrag är att driva utvecklingen av utbildningskvalitet där elevens lärande och utveckling alltid står i fokus. Rollen är en kombination av strategiskt och operativt arbete med en tydlig praktik- och verksamhetsnära inriktning. En central del i rollen är att, tillsammans med skolledning, bistå huvudmannen i arbete med att utveckla undervisningen utifrån identifierade behov i det systematiska kvalitetsarbetet.
Du kommer bland annat att:
- Tillsammans med huvudman och skolor analysera resultat och data i det systematiska kvalitetsarbetet samt identifiera prioriterade utvecklingsområden.
- Stödja huvudman, rektor och skolledning i att planera, genomföra och följa upp riktade insatser kopplade till undervisningsutveckling och elevers måluppfyllelse.
- På uppdrag av huvudman arbeta nära skolornas ledningsgrupper och bidra till att skapa strukturer, processer och arbetssätt som utvecklar undervisningen.
- Stödja huvudman och verksamheter i deras utvecklingsarbete genom handledning och vägledning som utgår från forskning och beprövad erfarenhet.
- Tillsammans utvärdera genomförda insatser och säkerställa långsiktighet, kvalitet och likvärdighet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- lärarlegitimation
- erfarenhet från förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassat gymnasium
- gedigen erfarenhet av att bedriva god undervisning
- mycket god digital kompetens där digitala verktyg används som en naturlig del av att utveckla undervisningens kvalitet
- erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete, inklusive analys av resultat och planering av riktade utvecklingsinsatser
- erfarenhet av att arbeta nära skolledningar och stödja rektor i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Som person trivs du med att arbeta både operativt och strategiskt. Du är närvarande ute i verksamheterna och skapar dig en bild av vardagen, samtidigt som du lyfter blicken och formulerar en tydlig riktning framåt. Med din djupa pedagogiska förståelse och starka analytiska förmåga kan du både identifiera långsiktiga mål och visa på alternativa vägar för att nå dem, alltid med eleven i första hand och med utbildningskvalitet som högsta prioritet.
För rollen krävs att du arbetar självständigt, strukturerat och med hög grad av ansvarstagande. Du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade förutsättningar utan att tappa riktning eller kvalitet. Du är van vid och har förmågan att arbeta med många kontaktytor, där samarbete och relationsskapande är framgångsfaktorer. Med en lyhörd och prestigelös personlighet skapar du tillit, engagemang och delaktighet. Du har även en mycket god kommunikativ förmåga och erfarenhet av att leda kollegialt lärande, handleda pedagoger och driva processer framåt. Därtill är din språkliga och analytiska kompetens stark, vilket gör dig skicklig i att tolka, formulera och anpassa information på ett precist och målgruppsanpassat sätt.
Mer information om ansökan
Tjänsten är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till skolchef Lena Lundström på lena. lundstrom@solna.se
alternativt biträdande skolchef på jenny.alenrud@solna.se
.
Välkommen att skicka in din ansökan senast den 22 februari. Du ansöker utan personligt brev. När du söker kommer du istället få svara på frågor relevanta för tjänsten.
OBS! Om du inte har ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret rekommenderar vi att du beställer ett sådant så snart som möjligt.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
