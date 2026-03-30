Pedagogisk utvecklare i kemi till Vetenskapens Hus
2026-03-30
Ta chansen att jobba på en trivsam arbetsplats där vi tillsammans stärker barns och ungdomars intresse för naturvetenskap!
Gillar du att undervisa, förklara och väcka nyfikenhet? På Vetenskapens Hus får du använda din pedagogiska drivkraft för att göra naturvetenskap, matematik och teknik både begripligt och spännande. Här får du inspirera elever från mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet genom laborativa och praktiska aktiviteter där eleverna själva får utforska och upptäcka. Vi vill förstärka vårt team med en pedagogisk utvecklare i kemi som tycker om att arbeta laborativt med elever och vet hur man skapar engagemang. Hos oss är du del av en verksamhet som levandegör naturvetenskap och gör skillnad.
Vetenskapens Hus drivs av KTH och Stockholms universitet och är en mötesplats för skola, universitet och näringsliv. Syftet med Vetenskapens Hus är att:
stärka barns och ungdomars kunskap och intresse för naturvetenskap, teknik och matematik,
skapa förståelse för att naturvetenskap, teknik och matematik är nödvändigt för omställning till ett hållbart samhälle,
öka och bredda rekryteringsbasen till universitet och näringsliv.
Vetenskapens Hus bedriver sin verksamhet i lokaler vid AlbaNova universitetscentrum, i Bergianska trädgården samt i Kista. 2026-03-30
Som pedagogisk utvecklare arbetar du främst inom vår kemiverksamhet riktad mot skolans mellan- och högstadium och gymnasiet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
undervisning i laborativ miljö
utveckling av pedagogiska och inspirerande laborationer och aktiviteter.
Dessutom ingår till exempel att underhålla material och utrustning för att skapa en inspirerande och säker miljö, handleda timanställda studenter i deras roll som besöksledare, kontakter med lärare, samt utveckla och hålla i lärarfortbildningar. Innehållets fördelning kan variera över tid beroende på verksamhetens behov.
I tjänsten kan även ingå att:
leda och medverka i projekt och externa samarbeten, till exempel evenemang riktade till elever och allmänheten,
marknadsföra aktiviteter för att öka och bredda deltagandet inom våra målgrupper,
administrera uppgifter som bokning av elev- och läraraktiviteter, verksamhetsuppföljning, etc,
bidra med undervisning och utveckling inom övriga STEM-ämnen (biologi, fysik, matematik, teknik).KvalifikationerKvalifikationer
Avlagd examen i ämneslärarutbildning i kemi, alternativt avlagd examen på grundnivå eller avancerad nivå (högskoleutbildning) inom kemi, eller motsvarande kompetens.
Erfarenhet av pedagogiskt arbete inom svensk skola och/eller pedagogisk verksamhet utanför skolan såsom museum, resurscentra eller intresseorganisationer.
Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.Dina personliga egenskaper
I den här rollen trivs du som gillar att samarbeta, men samtidigt har lätt för att arbeta självständigt och driva uppgifter i mål.
Du är kreativ och initiativtagande, tycker om att tänka nytt och att omsätta idéer i praktiken.
Vi ser gärna att du är serviceinriktad och kvalitetsmedveten med fokus på besökarens upplevelse, och att du behåller lugn och riktning även i intensiva situationer.
Du har ett djupt kunnande och ett brett intresse för kemi och tycker om att arbeta laborativt.
Du är nyfiken på pedagogisk utveckling och följer gärna med i ny forskning inom relevanta ämnen.
Du är väl medveten om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.
Meriterande
Ämneslärarutbildning inom kemi för åk 7-9.
Ämneslärarutbildning eller motsvarande inom övriga naturvetenskapliga ämnesområden; biologi, fysik, teknik eller matematik.
Erfarenhet av undervisning i kemi inom grundskolan (åk 4-9).
Erfarenhet av arbete med kemikaliesäkerhet och laboratorieskötsel.
Erfarenhet av att jobba med och uttrycka sig i både tal och skrift till olika målgrupper.
Erfarenhet av projektledning.
Erfarenhet av förvaltning och systemägarskap av exempelvis bokningssystem för kund- eller resursbokning samt hemsida.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgiftertill fackliga representanter. Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
Personligt brev, max 2 sidor långt
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Lindstedtsvägen 30 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Johan Lundberg johan.lundberg@vetenskapenshus.se 08-7909811 Jobbnummer
9827624