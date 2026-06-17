Pedagogisk samordnare sökes till socialpsykiatrin
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2026-06-17
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Vill du bidra till ett kvalificerat pedagogiskt stöd i socialpsykiatrin och vägleda kollegor i det dagliga arbetet? Ser du lösningar i stället för problem? Har du erfarenhet av målgruppen och intresse för metodutveckling, struktur och återhämtning? Då kan rollen som pedagogisk samordnare vara något för dig.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Att arbeta inom Socialpsykiatrin innebär att på ett respektfullt sätt ge socialt och pedagogiskt stöd till personer med psykiskt funktionsnedsättning. Genom att skapa trygghet och struktur stöds brukaren i sin återhämtningsprocess.
Som pedagogisk samordnare har du ett verksamhetsnära uppdrag där du vägleder och stärker kollegor i det pedagogiska arbetet. Du bidrar till samsyn, kvalitet och lärande i vardagen och är en viktig resurs i utvecklingen av arbetssätt och metoder.
I rollen ingår bland annat att:
vara metodstöd i det dagliga arbetet
stödja kollegor i återhämtningsinriktat förhållningssätt
bidra till planering, uppföljning och social dokumentation
stödja enhetschef i utvecklings- och förbättringsarbete
bidra vid implementering av arbetssätt och interna utbildningsinsatser
Du samverkar med viktiga aktörer för målgruppen samt är ett stöd till kollegor i kontakten med brukare och specifika samverkanspartners såsom t.ex. socialsekreterare, goda män/förvaltare, anhöriga, läkare med flera. Strukturerad samverkan sker löpande varje vecka med regionen genom FACT-möten.
Rollen är verksamhetsnära och du kan vid behov även delta i ordinarie stödarbete inom boende eller boendestöd. Du har ett nära samarbete med enhetschef, enhetsadministratör, sjuksköterska och övriga funktioner i verksamheten.
Vi söker digPubliceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 hp inom relevant område, exempelvis socialt arbete, beteendevetenskap eller socialpedagogik, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
erfarenhet av pedagogiskt arbete och av att vägleda kollegor
erfarenhet av arbete med målgruppen
kunskap om social dokumentation
god förmåga att skapa struktur, planera och följa upp ditt arbete
förmåga att arbeta självständigt, samverka väl och vägleda andra utan att ha ett chefsuppdrag
förtrogenhet med kommunal verksamhet
Meriterande
erfarenhet av socialpsykiatri
erfarenhet av LifeCare
erfarenhet av implementering av arbetssätt
erfarenhet av att hålla i interna utbildningar
kunskap inom återhämtningsinriktat förhållningssätt, lågaffektivt bemötande, ESL, MI, LEAPDina personliga egenskaper
Som person är du tydlig, ödmjuk och relationsskapande. Du skapar förtroende, bidrar till samsyn och stödjer kollegor i utveckling. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och kan leda dig själv i ett varierat och ansvarsfullt arbete.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du kan bidra till kvalitet, lärande och utveckling i socialpsykiatrin. Du arbetar dagtid måndag–fredag med flexavtal och erbjuds förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa.
Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare
Om arbetsplatsen
Verksamhetsområde socialpsykiatri omfattas av flera verksamheter som stöd i boende, sysselsättning och arbetsrehabilitering. Verksamheternas övergripande syfte är att öka förutsättningar för återhämtning. Genom att erbjuda ett elastiskt stöd som är individuellt utformad med insatser med hög tillgänglighet, delaktighet och medbestämmande ska personer med psykisk funktionsnedsättning kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Detta innebär att vi dels arbetar inne på särskilt boende, men också ute i områdets boendestöd hemma hos personer i egen bostad.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan! Vi tillämpar löpande rekrytering. I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet och använder i stället urvalsfrågor.
Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
)
222 37 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Evelina Popova evelina.popova@lund.se 0766202062 Jobbnummer
9968970