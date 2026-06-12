Pedagogisk samordnare sökes till boende LSS
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2026-06-12
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Söker du ett varierande, självständigt och viktigt arbete? Nu vill vi förstärka vårt team med pedagogiska samordnaresom möter de lundabor som får stöd och service inom våra verksamheter inom boende LSS.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Vi söker pedagogiska samordnare till två av våra chefsområden där du i nära samarbete med enhetschefen driver det pedagogiska arbetet framåt.
Vi söker dig som drivs av att inspirera och motivera våra brukare och medarbetare i det brukarnära arbetet. Du ser de förmågor våra brukare har för att kunna arbeta fram rätt stöd och hjälp och ge våra brukare möjlighet till delaktighet och självbestämmande.
För att lyckas i rollen har du god ledarförmåga, är nyfiken och lyssnar in både medarbetare och brukare i det dagliga arbetet. Du ligger steget före, och har ett långsiktigt perspektiv där du är flexibel med att arbeta med olika arbetsgrupper.
I uppdraget ingår på uppdrag av enhetschef:
Ansvar för utveckling av pedagogik och metodik
Säkerställa och handleda verksamhetens arbete med kommunikationsstöd
Dokumentation och uppföljning
Handledning och uppföljning i arbetet med social dokumentation och genomförandeplaner
Utbilda personal i det brukarnära arbetet samt på brukarmöten och APT.
Du kommer att ingå i ett nätverk med andra pedagogiska samordnare inom Boende LSS.I rollen ingår även samverkan med Region Skåne och andra myndigheter, vilket gör att du får arbeta på en bred och betydelsefull arena.
Arbetet förläggs i huvudsak måndag-fredag. Eftersom verksamheten bedrivs dygnet runt kan kvälls- och helgarbete emellanåt behöva planeras utifrån ett pedagogiskt perspektiv, dock ej på söndagar eller röda dagar.Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Verksamhetsområdet består av 22 enhetschefer som ansvarar för 2 - 3 enheter vardera. Det finns en pedagogisk samordnare inom varje chefsområde. Arbetsgruppen består även av stödpedagoger och stödassistenter.
Vi har både service- och gruppbostäder där brukarna har varierat behov av stöd såsom omvårdnad, psykiatri, missbruk m.m.
Våra boenden finns i hela Lunds tätort och även i våra kringliggande byar. En av tjänsterna kommer att vara förlagd i Södra Sandby. Kvalifikationer
Högskoleexamen, gärna med beteendevetenskaplig/pedagogisk inriktning eller motsvarande högskoleutbildning som vi bedömer likvärdig.
Erfarenhet av arbete inom LSS och erfarenhet av arbete med autism och IF.
God kunskap erfarenhet av tydliggörande pedagogik/TEACH.
God kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
God kunskap i förekommande dokumentationsverktyg
Baskunskaper i digitala arbetsverktyg.
Vi erbjuder dig
Som nyanställd hos oss går du Vineland en kurs i funktionskartläggning samt andra specifika utbildningar som är relevant för tjänsten.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Gå gärna in via länken och titta på lönestatistiken för våra tjänster: https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/lonestatistik
Rekryteringsprocessen
I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och
ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir därför en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi rekryterar löpande och startar upp rekryteringen med teamsintervjuer.
Som en del i urvalsarbetet använder vi tester, i detta fall ett arbetspsykologiskt test.
Välkommen med din ansökan!
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
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222 37 LUND Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Josefine Bagejallow, Vision josefine.bagejallow@lund.se Jobbnummer
9961347