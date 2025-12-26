Pedagogisk samordnare sökes till boende LSS
2025-12-26
Söker du ett varierande, självständigt och viktigt arbete? Nu vill vi förstärka vårt team med en pedagogisk samordnare som möter de lundabor som får stöd och service inom våra verksamheter inom boende LSS.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som drivs av att inspirera och motivera våra brukare och medarbetare. Du ligger steget före, och har ett långsiktigt perspektiv där du är flexibel med att arbeta med olika arbetsgrupper.
Som pedagogisk samordnare ansvarar du för att säkerställa att våra pedagogiska metoder håller hög kvalitet, är uppdaterade med den senaste forskningen samt att uppföljning sker. Du kommer att ingå i ett nätverk med andra pedagogiska samordnare inom Boende LSS. I rollen ingår även samverkan med Region Skåne och andra myndigheter, vilket gör att du får arbeta på en bred och betydelsefull arena.
Du motiveras och drivs av att arbeta brukarnära och ser de förmågor våra brukare har för att kunna arbeta fram rätt stöd och hjälp och ger våra brukare möjlighet till delaktighet och självbestämmande.
För att lyckas i rollen lever du våra värderingar, lyssna, lära och leda och du har i dina tidigare uppdrag haft en naturlig ledarroll. Publiceringsdatum2025-12-26Om företaget
Chefsområdet består av två enheter, ett gruppboende och ett serviceboende där brukarna har ett varierat behov av stöd såsom intellektuell funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och autism.
Serviceboendet ligger centralt i Lund, där brukarna bor i egna lägenheter. Personalen finns nära till hands för att ge stöd och hjälp i vardagen. Vissa brukare har omvårdnadsbehov medan andra har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
På gruppboendet är brukarna döva och där arbetar både döv och hörande personal där samtliga är teckenspråkskunniga och använder en teckenspråkig kommunikation.
Vi söker dig som
- Har högskoleexamen, gärna med beteendevetenskaplig/pedagogisk inriktning eller motsvarande högskoleutbildning som vi bedömer likvärdig.
- Har erfarenhet från arbete med LSS samt psykisk ohälsa.
- Har god kunskap erfarenhet av tydliggörande pedagogik/TEACH.
- Har god kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
- Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
- God kunskap i förekommande dokumentationsverktyg.
- Baskunskaper i digitala arbetsverktyg.
En av våra enheter är anpassad för döva brukare och vi ser det som meriterande att du har teckenspråkskunskaper.
Vi erbjuder dig
Som nyanställd hos oss går du Vineland en kurs i funktionskartläggning samt andra specifika utbildningar som är relevant för tjänsten.
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Gå gärna in via länken och titta på lönestatistiken för våra tjänster: https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/lonestatistik
Rekryteringsprocessen
I denna rekrytering har vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och
ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir därför en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi rekryterar löpande och startar upp rekryteringen med teamsintervjuer.
Som en del i urvalsarbetet använder vi tester, i detta fall ett arbetspsykologiskt test.
Välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1208". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
