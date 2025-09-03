Pedagogisk resurs till restaurangutbildning i Växjö
2025-09-03
Ditt uppdrag
Som pedagogisk resurs på Kunskapscompaniet fungerar du som ett stöd i deltagarnas utbildning. Du arbetar nära övriga lärare och stödjer deltagarna både individuellt och i grupp.
Du hjälper deltagarna med praktiskt stöd i deras studier, utvecklar deras studieteknik och coachar dem mot att nå sina uppsatta mål. Du känner dig bekväm med att undervisa och tala inför grupper, och erfarenhet som handledare under APL (praktikhandledare) är en fördel.
Tillsammans med kollegorna stöttar du undervisningen i både teoretiska och praktiska moment, i enlighet med Skolverkets kursplaner och våra interna riktlinjer.
I tjänsten ingår även att planera och följa upp APL-platser, där ditt nätverk inom branschen är en värdefull resurs. Vi värdesätter din förmåga att inspirera och motivera våra elever, och ditt engagemang för deras personliga utveckling i denna viktiga fas av livet är avgörande.
För att ansöka vill vi att du minst ett (1) års yrkeserfarenhet av elevstödjande verksamhet på heltid.
har en god pedagogisk förmåga.
För att lyckas i rollen vet vi att du är En naturlig ledare som är utåtriktad och värderar allas olikheter. Vid sidan av din pedagogiska sida ser vi att du är självgående, lösningsfokuserad och tar eget ansvar.
Vänlig och empatisk och har lätt för att bygga goda relationer med deltagare och kollegor.
Villkor Anställningsform: Tillsvidare, semestertjänst. Provanställning tillämpas.
Tillträde: Omgående, eller enligt överenskommelse
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Watma Education AB
(org.nr 559197-0396), http://www.kunskapscompaniet.se Arbetsplats
Kunskapscompaniet vuxenutbildning Jobbnummer
9490783