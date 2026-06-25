Pedagogisk resurs till Allmän kurs - Vara folkhögskola
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2026-06-25
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Västra Götalandsregionen, som är Sveriges största folkhögskolehuvudman, förvaltar sex folkhögskolor, Billströmska, Dalsland, Fristad, Grebbestad, Göteborg och Vara.
Vi bedriver utbildning och folkbildning genom att deltagare kan läsa allmän kurs för att få behörigheter till högre studier eller profilkurs där de kan fördjupa sig i ett specialområde. Det finns ett trettiotal längre kurser att välja mellan. På flertalet av våra skolor samt på förvaltningsnivå driver vi också olika projekt inom en rad områden. Till förvaltningen hör också Validering Väst samt uppdrag VIA som är ett stöd för individer som står längre från arbetsmarknaden. Vi vill skapa möjligheter för individen, och för samhället, genom att arbeta för trygghet, delaktighet och framtidstro. Många säger att deras år på folkhögskolan var deras bästa år i livet. Folkhögskolorna gör skillnad och gör så att människor hittar sin framtid.
Folkhögskolan i Vara grundades 1915 och har haft sin verksamhet i nuvarande lokaler sen 1935. För närvarande erbjuder vi i Vara allmän kurs på grundskole- och gymnasienivå, fritidsledarutbildning, radiojournalistutbildning, svenska för invandrare (SFI), växa vidarekurs en kurs för personer med funktionsvariation. Vi har ett internat där deltagarna kan hyra rum, och en omfattande kurs- och konferensverksamhet. Folkhögskolan har en filial i Mariestad där vi erbjuder Allmän kurs på grundskole- och gymnasienivå samt studiemotiverande folkhögskolekurs.
Totalt har skolan ca 160 deltagare på långa kurser.
Beskrivning och arbetsuppgifter
Har du gymnasieexamen och ett stort engagemang för människor? Vill du jobba med göra skillnad och samtidigt utvecklas själv? Tjänsten passar särskilt dig som vill utvecklas inom pedagogiskt arbete och folkbildning.
Då kan det här vara din grej!
Om rollen
Vi söker en pedagogisk resurs till vår allmänna kurs. Hos oss får du vara med på riktigt – i klassrummet, i samtalen och i vardagen. Du jobbar tillsammans med lärare och deltagare och bidrar till en trygg, peppande och utvecklande miljö.
Det här kommer du att göra
• Stötta i klassrummet tillsammans med lärare
• Hjälpa deltagare med studier och struktur
• Bidra till motivation, trygghet och studiero
• Vara med i aktiviteter och skolans vardag
• Vara en förebild.Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Du kan vara nyutexaminerad från gymnasiet eller ha annan relevant erfarenhet – det viktigaste är ditt engagemang och din vilja att utvecklas och är nyfiken på människor. Du är trygg i ämnena svenska, engelska och matematik. Du gillar att samarbeta, vågar testa nytt och vill utvecklas. Du behöver inte kunna allt – det viktigaste är din inställning!Kvalifikationer
• Gymnasieexamen
• Godkänt betyg i Svenska nivå 3 och Engelska nivå 2
• Meriterande:
Matematik nivå 4 och/eller nivå 5Anställningsvillkor
Omfattning: 80 %
Period: 10 augusti – 18 december 2026
Plats: Vara folkhögskola
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer så vänta inte med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Vara folkhögskola, Box 163 (visa karta
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534 23 VARA Arbetsplats
Folkhögskoleförvaltningen, Vara Folkhögskola Kontakt
Vanja McCallum vanja.mccallum@vgregion.se 070-2782521 Jobbnummer
9978178