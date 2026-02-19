Pedagogisk handledare till Lärcentrum A Fosie, semestervikariat
Kriminalvården, sektionen för vuxenutbildning / Gymnasielärarjobb / Malmö Visa alla gymnasielärarjobb i Malmö
2026-02-19
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, sektionen för vuxenutbildning i Malmö
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Klienter som har behov av utbildning kan söka och anvisas att söka till Vuxenutbildningen. Undervisningen är individbaserad och sker på anstalten Fosies lärcentrum. Du kommer att stötta studerande och lärarna, både praktiskt och pedagogiskt, i rollen som pedagogisk handledare. Den undervisande läraren kan vara placerad lokalt eller på distans på en annan anstalt. Detta gör att du i ditt uppdrag har kontinuerlig kontakt med och samarbetar med lärare och andra kollegor över hela landet.
Barn och unga i häkte, vilka är inskrivna vid en grund- eller gymnasieskola i samhället, får hjälp med att etablera kontakt med berörd skola för att fortsätta studierna - du är länken mellan eleven och skolan.Kvalifikationer
I din roll som pedagogisk handledare är du en skicklig pedagog med vilja och förmåga att motivera, entusiasmera och leda studerande att nå sina mål. Du är tydlig och engagerad i ditt arbete och har god förmåga att skapa struktur och systematik. Arbetet bedrivs både självständigt och i nära samarbete med kollegor, varför god samarbets- och initiativförmåga är viktiga egenskaper liksom att du kan arbeta självständigt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Gymnasieexamen
• Erfarenhet av arbete i pedagogisk verksamhet i gymnasieskola och/eller vuxenutbildning
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
• God datorkunskap och vana att arbeta med digitala stödsystem
Det är meriterande om du har:
• Pedagogisk utbildning med inriktning skola
Vänligen bifoga examensbevis i din ansökan.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306870". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för vuxenutbildning Kontakt
Rektor Vuxenutbildningen Rektorsområde Syd
Alena Langhals alena.langhals@kriminalvarden.se 072-143 35 34 Jobbnummer
9752612