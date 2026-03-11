Pedagog till vuxenutbildning Vårdbiträde - Vård och Omsorg ämnesnivå 1
EnRival AB / Gymnasielärarjobb / Borlänge Visa alla gymnasielärarjobb i Borlänge
2026-03-11
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos EnRival AB i Borlänge
, Falun
, Leksand
, Hedemora
, Ludvika
eller i hela Sverige
Om EnRival Utbildning AB
Utbildning är en kritisk faktor för den som söker jobb. Oavsett hur duktig man är kräver arbetsgivaren nästan alltid en formell utbildning av något slag.
EnRival Utbildning erbjuder tjänster som sluter gapet mellan utanförskap och anställningsbarhet. Vägen går via karriärvägledning och utbildning, fram till en stark position på arbetsmarknaden.
EnRival Utbildning startar en ny vårdutbildning i Borlänge!
Ditt uppdrag: Framgångsrik pedagogik som gör att eleverna lyckas.
Vi driver små personalintensiva skolenheter med fokus på kvalitet, engagemang och samarbete. Borlänge blir vår 10:e skola med platsbunden vuxenutbildning inom vård och omsorg. Vårt andra verksamhetsområde är karriärvägledning.
Teamet i Borlänge kommer bestå av VO-lärare, lärare i svenska (leg), utbildad pedagog (du!), utbildad SYV, utbildad handledare, samt ev. språkstöd och stödpedagog.
Mycket kompetens, och vi förväntar oss goda resultat.
Om rollen
Vi söker dig som brinner för utbildning och har en förmåga att anpassa din pedagogik efter olika elevers behov och förutsättningar.
I rollen som pedagog kommer du att spela en central och avgörande roll i våra elevers utbildningsresa. Ditt uppdrag är att säkerställa att varje elev får den vägledning och det stöd som krävs för att lyckas med sina studier och nå sina mål. Du kommer att arbeta i ett tvärvetenskapligt team bestående av lärare och specialister, vilket ger en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö. Undervisningen sker på plats i Borlänge, på heltid.Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
För att kunna axla denna viktiga roll krävs följande kvalifikationer:
• Minst 1 års yrkeserfarenhet (heltid) av pedagogiskt arbete med vuxna eller unga vuxna (16-25 år) under de senaste 6 åren.
• Minst 60 högskolepoäng (eller 1 år eftergymnasial utbildning) inom pedagogik.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med elever som har svenska som andraspråk, kunskaper i utomeuropeiska språk, samt erfarenhet från vård- eller omsorgssektorn. Vi värdesätter även om du har erfarenhet av specialpedagogiska insatser eller individanpassat stöd.Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta att skapa en trygg och lärorik miljö för våra elever. Du förväntas anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov och förutsättningar, vilket kan innebära att hjälpa dem att hitta fungerande studietekniker, förklara yrkesspråk på ett tillgängligt sätt och ge stöd i praktiska moment. Du kommer även att vara ansvarig för dokumentation och användning av olika digitala verktyg för att stödja undervisningen.
Vi erbjuder
EnRival Utbildning AB erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att göra en verklig skillnad i elevers liv. Du kommer att bli en del av ett engagerat team med hög kompetens och fokus på kvalitet, engagemang och samarbete.
Tjänsten är på heltid och kan erbjudas som tillsvidareanställning eller enligt överenskommelse.
Tillträde i juni, vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!Så ansöker du
Välkommen med din ansökan, bestående av CV och personligt brev, via vår e-rekrytering.
Observera att de formella kraven under kompetens och bakgrund är obligatoriska och ska bifogas för att styrka din behörighet.
Vi behandlar inkomna ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För mer information och frågor, vänligen kontakta:
Torsten Jönsson, upphandlingschef, på torsten@enrival.se
. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enrival AB
(org.nr 556689-0207) Arbetsplats
EnRival Jobbnummer
9789403