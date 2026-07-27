Pedagog till Vårdutbildning med SVE/SVA behörighet i Jönköping
EnRival AB / Gymnasielärarjobb / Jönköping Visa alla gymnasielärarjobb i Jönköping
2026-07-27
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Om EnRival Utbildning AB Utbildning är en kritisk faktor för den som söker jobb. Oavsett hur duktig man är kräver arbetsgivaren nästan alltid en formell utbildning av något slag. EnRival Utbildning erbjuder tjänster som sluter gapet mellan utanförskap och anställningsbarhet. Vägen går via karriärvägledning och utbildning, fram till en stark position på arbetsmarknaden.
Vill du vara pedagogen som gör skillnad, på riktigt?
Vår verksamhet är i full gång och växer snabbt. Nu söker vi ytterligare en pedagog som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Hos oss arbetar du med vuxna deltagare som vill ta nästa steg i livet – mot arbete, studier eller stärkt motivation. Rollen passar dig som brinner för pedagogik, älskar mötet med människor och vill vara med och skapa en inspirerande, trygg och utvecklande lärmiljö.
Du kliver in i ett engagerat team där vi arbetar nära varandra, delar erfarenheter och hjälper varandra att lyckas. Här blir du inte bara "ännu en pedagog", du blir en viktig del av ett växande sammanhang där idéer, engagemang och nytänkande uppskattas.
Vem är du?
Du är positiv, lösningsorienterad och prestigelös. Du trivs i miljöer där man bygger tillsammans och där det finns utrymme att påverka. Eftersom vi befinner oss i en expansiv fas uppskattar du att bidra till struktur, utveckla arbetssätt och komma med idéer när det behövs.
Du har ett varmt och tryggt bemötande och ser varje deltagare som en individ med unika styrkor, förutsättningar och drömmar. Du motiveras av att hjälpa människor att förstå svåra moment, hitta sitt självförtroende och ta steg de kanske inte trodde var möjliga..
Vi söker dig som har (Krav):
Minst 60 högskolepoäng inom pedagogik
Minst ett (1) års yrkeserfarenhet av pedagogiskt arbete med vuxna (16+) på heltid, inom de senaste sex åren !!
Skicka med dina intyg direkt i ansökan!
Meriterande:
Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete
Språkkunskaper utöver svenska, gärna arabiska
Hos oss får du:
Arbeta i en meningsfull verksamhet där människors framtid står i centrum
Vara med och bygga något som gör verklig skillnad – varje dag
Bli en del av ett engagerat team med god stämning och högt driv
Anställningsform Heltid. Tillsvidare eller enligt överenskommelse.
Tillträde enligt ö.k.
Vänta inte med din ansökan – vi tillämpar löpande urval.
Har du frågor?Välkommen att kontakta ossJessica Haage Falkenhäll, rektor, jessica.haage.falkenhall@enrival.se
Jeanette Ring, biträdande rektor, jeanette.ring@enrival.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enrival AB
(org.nr 556689-0207)
554 56 JÖNKÖPING Arbetsplats
EnRival Utbildning AB Kontakt
Admin
AUB Vårdbiträde aub-vard@enrival.se Jobbnummer
10013361