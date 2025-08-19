Pedagog till förskoleklass vid Älvbrinkens skola
2025-08-19
TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare.
Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Tillsammans utvecklar vi verksamheter och människor. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker därför en pedagog till förskoleklass vid Älvbrinkens skola. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Som professionell pedagog bidrar du varje dag till att elever får må bra i skolan, får lust att lära och blir nyfikna på att veta mera. Du arbetar aktivt med att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och såklart med dina nya kollegor.
På Älvbrinken har vi digitala verktyg till alla elever och till dig med så klart. Du använder tekniken på ett genomtänkt och pedagogiskt sätt som en del för att eleverna ska nå målen i skolan. Din pedagogiska tanke skapar variation för eleverna i undervisningen och du väljer med omsorg hur du skapar möjligheter för eleverna att lära sig på olika sätt. Du utmanar eleverna genom att ha höga förväntningar på alla elever och har en tro på att alla kan lära sig utifrån sina förutsättningar.
Det är även viktigt för dig att arbeta tillsammans med andra för att reflektera över elevernas progression och undervisningens kvalitet. Tillsammans med andra utvecklas du, din undervisning och kvaliteten på densamma.
DIN KOMPETENS
Vi söker dig som är behörig lärare för förskoleklass. Det är positivt om du har erfarenhet och kunskap om förskoleklass. Det är även positivt om du ser värdet av ett målinriktat arbete för att utveckla verksamheten utifrån gällande styrdokument. Du är engagerad och har ett stort intresse för det systematiska kvalitetsarbetet. Du har även en stor förståelse för människors olika förutsättningar och vet hur du ska anpassa ditt budskap till mottagaren.
Vi söker dig som har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du trivs med att arbeta både självständigt och i arbetslag. Du har en god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har förmågan att se alla elever och att skapa förtroendefulla relationer, såväl enskilt som i grupp. Du har en kreativitet som omsätter idéer i praktiken och du har även lätt för att prioritera och ställa om i arbetet utifrån rådande omständigheter.
Det är positivt om du har B-körkort eftersom det skapar flexibilitet om du behöver resa i arbetet, men det är inget krav.
KRAV
Lärarlegitimation (du har eller har ansökt om).
För denna tjänst krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister innan anställning.
DIN NYA ARBETSPLATS
Älvbrinken ligger naturskönt med stora lekytor. Vi har en av Sveriges största skolgårdar och den kan vi nyttja till alla möjliga aktiviteter. Vi tror på dialogen och att odla goda relationer i alla sammanhang. Älvbrinken ingår i ett viktigt samarbete med näringslivet för arbete med entreprenörskap i skolan. Älvbrinken har många styrkor, inte minst är den styrka i personalgruppen som varje dag gör så mycket för alla elever.
FÖRMÅNER
Det är viktigt för oss att kunna erbjuda dig som medarbetare bra förmåner. Här kan du läsa mer om en del av de förmåner som vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/personalsidor/formaner-for-medarbetare
DET HÄR ÄR VI
Kombinationen av trygg boendemiljö, vacker natur och aktiva och engagerade människor gör Vindeln till en intressant kommun i ständig utveckling. Här finns människor med höga ambitioner, stark drivkraft och stor kompetens. Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder även en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Läs mer om Vindeln här: https://www.sebroschyr.se/Vindelnskommun/WebView/
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: 2025-10-01
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se https://blideltidsbrandman.nu/
Ersättning
