Pedagog till Familje- och korttidsverksamheten
Ågrenska AB (Svb) / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2026-06-03
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Om Ågrenska
Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats beläget på vackra Lilla Amundön strax söder om Göteborg. Vi bedriver verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar samt för deras familjer och för yrkesverksamma. Ågrenska är en idéburen organisation utan vinstintresse. Vår ambition är att skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Läs mer på agrenska.se
Vi söker nu två nya anställda till vår familj-och korttidsverksamhet. En tillsvidaretjänst samt ett vikariat på 1 år med eventuell möjlighet till förlängning.
Om familje- och korttidsverksamhet
Ågrenska arrangerar cirka 25 familjevistelser per år för sällsynta diagnoser samt fem vistelser i samarbete med Barncancerfonden. Till våra vistelser kommer familjer som har barn med en sällsynt diagnos där det varje vecka är en ny diagnos. Det är familjer från hela Sverige som deltar för att få kunskap, utbyta erfarenheter och träffa andra i liknande situation. Vi har ett program för föräldrar, barn med diagnos samt deras syskon.
Korttidsverksamheten är en lägerverksamhet enligt LSS som riktar sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och bedrivs framför allt på sommaren, veckoslut, helger och skollov.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Som pedagog hos oss ingår du i vårt tvärprofessionella team som är en kompetent, engagerad, erfaren och stöttande arbetsgrupp. Du erbjuds en vacker och rogivande arbetsmiljö i direkt anslutning till havet.
Arbetsuppgifterna består av två huvuddelar.
Arbetet i familjeverksamheten innebär att tillsammans med övriga i teamet genomföra verksamhet i form av diagnos och syskon-samtal, gruppförstärkande aktiviteter samt skoluppgifter för barnen och ungdomarna med funktionsnedsättning och deras syskon. Att genomföra föreläsningar för föräldrar och personal på familjeveckan ingår också i tjänsten.
Som gruppansvarig i korttidsverksamheten har du ansvar för planering och genomförande av vistelserna som äger rum på helger men också på lov. Arbetet innebär ansvar för aktivitets planering, hantering av läkemedel, kontakt med föräldrar, bemanning och arbetsledning under helgen.
Vi söker dig som är
Utbildad aktivitets pedagog/undersköterska/ fritidspedagog/fritidsledare eller liknande. Önskvärt är erfarenhet inom område funktionsnedsättning samt omvårdnad.
Att arbeta självständigt är en förutsättning för arbetet men du behöver också kunna samarbeta i team med flera olika arbetsgrupper. Du är duktig på att organisera och är öppen för förändringsarbete. Meriterande är erfarenhet av autism/adhd. Har du grundläggande kunskap och är trygg med aktiviteter som att köra båt, hålla i aktiviteter med ex luftgevär, pilbåge, kanot/kajak, cykling, klättring eller hajk är det en bonus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort för manuell bil erfordrasAnställningstyp/arbetstider
En Tillsvidareanställning samt ett vikariat på 12 månader med 100% tjänstgöringsgrad.
Provanställning på 6 månader.
Tillträde under hösten 2026 eller enligt överenskommelse. Vi arbetar med löpande urval och intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag (så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan)!
Tjänstgöring varannan helg samt beredskap under helg
37 timmars arbetsveckaErsättning
Fast månadslön
Vi kräver även att du uppvisar utdrag från belastningsregistret. Ansök om utdrag redan nu.
När du söker denna tjänst godkänner du att vi registrerar dina personuppgifter enligt Ågrenskas personuppgiftsbehandling - Ågrenska
Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringsvägar och tillvägagångssätt. Vi undanbeder oss därför kontakter gällande detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815524-2033516". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ågrenska AB (svb)
(org.nr 556436-2217), https://ledigajobb.agrenska.se
Lillövägen 20 (visa karta
)
436 58 HOVÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ågrenska Jobbnummer
9945224