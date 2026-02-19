Pedagog,pedagogisk handledare till Pedagogteamet Avd För Funktionsstöd
2026-02-19
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
, Boden
, Luleå
Avdelningen för Funktionsstöd erbjuder stöd och service till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar. Vi arbetar utifrån LSS och socialtjänstlagen för att stärka individens självständighet, trygghet och delaktighet. Avdelningen omfattar daglig verksamhet, bostad med särskild service, boende för socialt stöd, stöd- och serviceboende, korttidsboende för barn, fritidsverksamhet, avlösar- och ledsagarservice samt personlig assistans. Avdelningen För Funktionsstöd gör verklig skillnad i människors vardag, och skapar förutsättning för ett självständigt och meningsfullt liv för alla.
Vill du vara en del av en verksamhet som verkligen gör skillnad i människors liv?Dina arbetsuppgifter
Pedagogteamet består av fyra pedagoger som samverkar med varandra och fungerar som en stödjande funktion till brukare och personal inom avdelningens olika boenden. Du är placerad i pedagogteamet direkt underställd avdelningschef och i arbets-uppgifterna ingår att utarbeta och utveckla pedagogiska metoder med stöd av evidensbaserad kunskap, samt bevaka forskning och nya rön inom området. I arbetet ingår också dokumentation.
Du genomför kognitiva och kommunikativa bedömningar och framställer hjälpmedel som syftar till ökad delaktighet och självständighet hos brukaren. Du handleder, utbildar och stödjer medarbetare i deras uppdrag och arbetar utifrån planer och metoder. Du har en nära samverkan med enhetschef, övriga pedagoger, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut m.fl.Kvalifikationer
Du skall ha en universitets-/högskoleutbildning som arbetsterapeut, inom pedagogik gärna som specialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Utbildning och erfarenhet inom LSS verksamhetsområde är meriterande. Arbetet innebär en stor självständighet och vi söker därför dig som kan arbeta självständigt och tar eget ansvar, har lätt för att ta eget initiativ samt kan vara flexibel. Vi söker dig som har ett närvarande och lyhört förhållningssätt samt har god samarbetsförmåga att arbeta i team eftersom du samverkar med många aktörer. Vi vill att du ser möjligheter samt är öppen för nytänkande. Du ska ha förmåga att motivera brukare och medarbetare.
Då det finns krav på dokumentation i tjänsten skall du ha goda datakunskaper samt att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och värdesätter Mångfald - Effektivitet - Nytänkande och Attraktivitet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Krav körkort B.
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till semesterväxling
Här kan du läsa mer om Gällivare kommun som arbetsgivare: Kommunen som arbetsgivare | Gällivare kommunAnställningstyp/arbetstider
Heltid, tillsvidareanställning med flexibel arbetstid enligt avtal. Provanställning kan komma att tillämpas.Ersättning
Månadslön, Individuell lönesättning.
Ansökan/Tillträde
Till din ansökan vill vi ha med ett CV och ett personligt brev. På begäran lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag 2026-03-04
Upplysningar
Avdelningschef Mikael Bergdahl tfn. växel 0970 - 818 000.
Fackliga företrädare
Sveriges Arbetsterapeuter
Sveriges lärare: gallivare@sverigeslarare.se
Vision: vision@gallivare.se
Gällivare Kommun Kontakt
Avdelningschef
Mikael Bergdahl mikael.bergdahl@gallivare.se 0970-818417 Jobbnummer
