Pedagog med musikinriktning till S:ta Birgitta församling
Kalmar pastorat består av fem stadsförsamlingar med tillsammans närmare 22 000 medlemmar.
Pastoratet har ca 90 anställda medarbetare med en väl fungerande förvaltning. Många engagerade människor bidrar till och utgör ett levande församlingsliv i församlingskyrkorna. Pastoratets begravningsverksamhet bedrivs på två vackra kyrkogårdar och ett modernt krematorium.
S:ta Birgitta består av områdena Funkabo, Berga, Karlssons äng, Bergavik och Djurängen. I församlingen finns alla samhällsklasser representerade och mångfalden är rik. Det återfinns också tre särskilda boenden, två grundskolor samt en friskola. I den centrala delen av församlingen finns ett lokalt centrum med livsmedelsaffär, apotek, gym och vårdcentral representerat bland annat. Det är ett litet stenkast från detta centrum som församlingens kyrka har sin plats.
Innan kyrkobyggnaden kom på plats 1975 fanns det ett församlingsliv och gudstjänster firades i den intilliggande byggnaden som kallas Berga kapellgård. Idag har församlingen såväl kapellgården som kyrkobyggnad med tillhörande församlingssalar till sitt förfogande. Det finns en rymd i kyrkorummet som också återspeglas i församlingens liv. Här får många plats såväl kroppsligen som själsligen.
Du får
vara pedagog i en församling med ett rikt och stabilt gudstjänstliv.
Det finns många engagerade människor i församlingen och en varierad verksamhet för alla åldrar där söndagens högmässa är en tydlig höjdpunkt och centrum i församlingens liv. För att upprätthålla församlingens goda arbete söker vi därför en pedagog som tillsammans med församlingsherden och övriga medarbetare fortsätter att utveckla församlingens liv.
Vi söker
dig som gillar att arbeta med undervisning utifrån musik i många olika åldrar.
Du kommer att leda församlingens barnkörer tillsammans med församlingens musiker, babyrytmik för de allra minsta, samt utveckla vidare det pedagogiska arbetet i församlingens barnkyrka på söndagar, kontakt och arbete med skolorna i området samt dopundervisning på olika sätt. Beroende på dina gåvor och kompetenser utformas din tjänst efter församlingens behov och i samråd med församlingsherden.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.
Varaktighet, tillträde och arbetstid:
Tjänsten är ett vikariat från 17 augusti 2026 till 31 juli 2029 (ca 3år), vilket ger möjlighet till varaktig anställning. Tillträde den 17 augusti eller enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsgraden är 100 % .
Ansökan: Om du vill vara en del av S:ta Birgitta församling och Kalmar pastorats fortsatta utveckling är du varmt välkommen med din ansökan.
I din ansökan ska du bifoga CV, utbildningsbevis och personligt brev.
Intervjuer kommer att ske löpande och rekrytering kan därför komma att ske innan annonstiden slut.
Det kan bli aktuellt med ytterligare intervjutillfälle.
Referenser behöver ej anges i ansökan.
Vid frågor om tjänsten, kontakta:
församlingsherde Elin Sundelin, 0480- 42 14 55
eller
kyrkoherde Gustav Lundborg, 0480-42 14 05. Ersättning
