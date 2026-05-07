Pedagog med musikinriktning till Kalmar domkyrka
Kalmar Pastorat, Kalmar domkyrkoförsamling / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Kalmar Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Kalmar
2026-05-07
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar Pastorat, Kalmar domkyrkoförsamling i Kalmar
Kalmar pastorat söker
Pedagog med musikinriktning till Kalmar domkyrka
Vi söker dig som vill vara en viktig del av den fortsatta utvecklingen av församlingslivet i Kalmar domkyrka med gudstjänstlivet som ett naturligt centrum och nav i katedralen.
• Du är en lagspelare som har lätt att samordna och samarbeta både internt och externt.
• Du har tidigare erfarenhet av församlingstjänst i Svenska kyrkan och har en tydlig förankring i
Svenska kyrkans tro och liv.
• Du kan sjunga och spela något instrument samt har förmåga att leda andra i gemensam sång.
• Du längtar efter att utveckla nya sätt att berätta vidare för barn och unga om kyrkans tro.
• Du har en församlingspedagogutbildning eller musikpedagogisk examen.
I din tjänst kommer du tillsammans med andra att få arbeta främst med:
Konfirmander
Medledare i flick- och gosskör
Ansvar för söndagskoleverksamheten
Svenska kyrkans unga
Skolsamlingar
Kyrkorummets gestaltning ur ett barnperspektiv
Läs mer om Kalmar pastorat och Kalmar domkyrkoförsamling på www.svenskakyrkan.se/kalmar
Övrigt: Medlem i Svenska kyrkan.
B-körkort.Publiceringsdatum2026-05-07Så ansöker du
Om du vill vara en del av Kalmar domkyrkas fortsatta utveckling är du varmt välkommen med din ansökan!
Din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar du vill åberopa sänder du in via länken nedan.
Sista dag att ansöka är 25 maj
Intervjuer kommer att ske från 29 maj
Vid intervjutillfället kommer någon form av praktiskt moment att tillämpas.
Kontaktperson: Kyrkoherde Gustav Lundborg, 0480-421405
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Pastorat
(org.nr 252003-8635), https://www.svenskakyrkan.se/
Södra vallgatan 25 (visa karta
)
392 31 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar Pastorat, Kalmar domkyrkoförsamling Kontakt
Gustav Lundborg gustav.lundborg@svenskakyrkan.se +46480421400 Jobbnummer
9896288