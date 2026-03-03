Pedagog med fokus på kvalitet, metod och verksamhetsutveckling

Unika LSS Omsorg Sverige AB / Behandlingsassistentjobb / Lund
2026-03-03


Vill du vara med och utveckla framtidens stödinsatser? Vi söker en engagerad och erfaren pedagog som vill ta en nyckelroll i vårt arbete med att utveckla kvalitet, metod och brukarnära insatser. Hos oss får du möjlighet att påverka både strategiskt och operativt - i en verksamhet där nytänkande och professionalism går hand i hand.

Publiceringsdatum
2026-03-03

Om tjänsten
Som pedagog på Unika Nimbus kommer du att driva utvecklingen av vårt kvalitets- och metodarbete. Du arbetar både långsiktigt och hands-on och säkerställer att våra arbetssätt utgår från evidens, struktur och brukarnas individuella behov.
I tjänsten ingår nära samarbete med kollegor, brukare och ledning, och du blir en självklar del av vår lokala ledningsgrupp.
Exempel på arbetsuppgifter:

Driva och utveckla kvalitets- och metodarbete på både strategisk och operativ nivå

Genomföra, dokumentera och följa upp riskanalyser

Handleda och stötta kollegor i metod- och kvalitetsarbete

Medverka på APT och bidra med professionella perspektiv

Implementera och vid behov utbilda i metoder och arbetssätt

Arbeta brukarnära för att säkerställa individanpassade insatser

Genomföra omvärldsbevakning och omsätta kunskap i verksamheten

Delta aktivt i Unika Nimbus lokala ledningsgrupp

Bidra till intern uppföljning, utvecklingsprojekt och förbättringsarbete

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en stark pedagogisk grund och ett genuint engagemang för kvalitet och metodutveckling.
Du ska ha:

Pedagogisk högskoleutbildning eller annan relevant utbildning

Erfarenhet av att arbeta i kvalitetsledningssystem

Erfarenhet av handledning i metodarbete

God kunskap om tydliggörande pedagogik, särskilt TEACCH

Erfarenhet av brukarnära arbete inom stöd- eller utbildningsverksamhet

Förmåga att driva utvecklingsarbete självständigt

Meriterande:

Erfarenhet av att handleda och utbilda personal

Erfarenhet av arbete inom LSS

Kunskap om lågaffektivt bemötande, AKK eller andra specialpedagogiska metoder

Erfarenhet av att arbeta i tvärprofessionella team

Erfarenhet av dokumentation i digitala verksamhetssystem

Erfarenhet av uppföljning, analys eller utvecklingsprojekt

Vi erbjuder
Hos oss får du en roll med inflytande, variation och stora möjligheter att göra verklig skillnad.

En stimulerande och utvecklande tjänst i en verksamhet med höga ambitioner

Möjlighet att påverka och forma arbetssätt, metoder och kvalitetsarbete

Ett engagerat, kompetent och välfungerande team

Fortbildning, handledning och stöd för professionell utveckling

En arbetsplats som värdesätter initiativ, samarbete och innovation

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning Tjänstgöringsgrad: 80% Arbetstid: Dagtid men enstaka kvällar kan förekomma om det behövs för uppdraget Tillträde: Enligt överenskommelse Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag är den 3 april men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Observera att tjänsten kan komma att tillsättas internt eller i vissa fall inte tillsättas alls.

Vill du bidra till att stärka kvaliteten i våra insatser och skapa bästa möjliga förutsättningar för våra brukare?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Helene Dahlbom, helene.dahlbom@unika.se eller Maria Ekberg, maria.ekberg@unika.se

Om Unika
Unika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7322186-1871069".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Unika LSS Omsorg Sverige AB (org.nr 556664-4257), https://unikalss.teamtailor.com
Vallkärravägen (visa karta)
225 91  LUND

Arbetsplats
Unika

Jobbnummer
9774297

