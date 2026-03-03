Pedagog med fokus på kvalitet, metod och verksamhetsutveckling
Vill du vara med och utveckla framtidens stödinsatser? Vi söker en engagerad och erfaren pedagog som vill ta en nyckelroll i vårt arbete med att utveckla kvalitet, metod och brukarnära insatser. Hos oss får du möjlighet att påverka både strategiskt och operativt - i en verksamhet där nytänkande och professionalism går hand i hand.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Som pedagog på Unika Nimbus kommer du att driva utvecklingen av vårt kvalitets- och metodarbete. Du arbetar både långsiktigt och hands-on och säkerställer att våra arbetssätt utgår från evidens, struktur och brukarnas individuella behov.
I tjänsten ingår nära samarbete med kollegor, brukare och ledning, och du blir en självklar del av vår lokala ledningsgrupp.
Exempel på arbetsuppgifter:
Driva och utveckla kvalitets- och metodarbete på både strategisk och operativ nivå
Genomföra, dokumentera och följa upp riskanalyser
Handleda och stötta kollegor i metod- och kvalitetsarbete
Medverka på APT och bidra med professionella perspektiv
Implementera och vid behov utbilda i metoder och arbetssätt
Arbeta brukarnära för att säkerställa individanpassade insatser
Genomföra omvärldsbevakning och omsätta kunskap i verksamheten
Delta aktivt i Unika Nimbus lokala ledningsgrupp
Bidra till intern uppföljning, utvecklingsprojekt och förbättringsarbeteKvalifikationer
Vi söker dig som har en stark pedagogisk grund och ett genuint engagemang för kvalitet och metodutveckling.
Du ska ha:
Pedagogisk högskoleutbildning eller annan relevant utbildning
Erfarenhet av att arbeta i kvalitetsledningssystem
Erfarenhet av handledning i metodarbete
God kunskap om tydliggörande pedagogik, särskilt TEACCH
Erfarenhet av brukarnära arbete inom stöd- eller utbildningsverksamhet
Förmåga att driva utvecklingsarbete självständigt
Meriterande:
Erfarenhet av att handleda och utbilda personal
Erfarenhet av arbete inom LSS
Kunskap om lågaffektivt bemötande, AKK eller andra specialpedagogiska metoder
Erfarenhet av att arbeta i tvärprofessionella team
Erfarenhet av dokumentation i digitala verksamhetssystem
Erfarenhet av uppföljning, analys eller utvecklingsprojekt
Vi erbjuder
Hos oss får du en roll med inflytande, variation och stora möjligheter att göra verklig skillnad.
En stimulerande och utvecklande tjänst i en verksamhet med höga ambitioner
Möjlighet att påverka och forma arbetssätt, metoder och kvalitetsarbete
Ett engagerat, kompetent och välfungerande team
Fortbildning, handledning och stöd för professionell utveckling
En arbetsplats som värdesätter initiativ, samarbete och innovation
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning Tjänstgöringsgrad: 80% Arbetstid: Dagtid men enstaka kvällar kan förekomma om det behövs för uppdraget Tillträde: Enligt överenskommelse Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag är den 3 april men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Observera att tjänsten kan komma att tillsättas internt eller i vissa fall inte tillsättas alls.
Vill du bidra till att stärka kvaliteten i våra insatser och skapa bästa möjliga förutsättningar för våra brukare?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Helene Dahlbom, helene.dahlbom@unika.se
eller Maria Ekberg, maria.ekberg@unika.se
Om Unika
Unika är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom LSS. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje. Så ansöker du
