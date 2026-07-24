Pedagog med diabeteskompetens till Oxievångsskolan
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2026-07-24
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Ref: 20261728 Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Oxievångsskolan söker en pedagog med stor diabeteskompetens till fritidshemmet!
Som pedagog arbetar du tillsammans med dina kollegor för att fritidshemmet och skolan uppfyller läroplanens mål och intentioner. Tillsammans med ditt arbetslag skapar du de förutsättningar som krävs för att främja varje elevs utveckling och lärande. I ditt uppdrag arbetar du aktivt och självständigt, men i samarbete med undervisande lärare i åk 6 på skoltid samt grundlärare i fritidshem i en av våra fritidsgrupper på eftermiddagen. Du kommer att vara ansvarig för våra elever med diabetes så det är mycket viktigt att du som söker har kompetens och erfarenhet av att ha arbetat med elever med diabetes.
På Oxievångsskolan arbetar vi med gemensamt åtagande kring elevernas språkutveckling och läsning. Fritids är en viktig del i detta arbete och det är värdefullt om du har ett stort intresse för elevernas språkutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig med minst 120 hp som är relevanta för skolans behov och läroplan. Det kan exempelvis vara inom pedagogik eller språk. Har du tidigare erfarenhet från likande arbete är det meriterande. Du har kunskap och erfarenhet av arbete med diabetes. För att kunna leverera i ditt uppdrag krävs det att du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument samt att du har kunskap kring digitala verktyg. Det är positivt om du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med elever inom NPF-spektrat och du anpassar ditt bemötande utifrån elevbehoven i gruppen.
Som person är du lyhörd för eleverna behov, en närvarande och aktiv vuxen i samspelet med våra elever, leder dig själv, tar initiativ och bidrar till verksamheten i samspel med kollegorna utifrån dina kompetenser. Du skapar fina relationer, är lågaffektiv i ditt bemötande och tar dig an elever, vårdnadshavare och situationer med lugn. Du har en god blick för vad just den här eleven eller gruppen behöver och varierar och anpassar lärandesituationen därefter för att eleverna ska utvecklas utifrån sina förutsättningar. Du ser alltid till elevens bästa och arbetar för att anpassa för elever med särskilda behov under hela dagen. Samverkan skola- fritidshem är vårt gemensamma ansvar och sker över hela dagen för våra elevers bästa. Hos oss ska våra elever ska få känna att vi bryr oss på riktigt. Vi vill att de ska lyckas!
Ta chansen att bli en del av det viktiga arbetet för varje elevs bästa skola tillsammans med oss! Välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Oxievångsskolan är en F-9 skola där vi arbetar för att varje elev ska lyckas hela vägen. F-6 är i ett eget hus och är enparalleligt från F klass till åk 5. Åk 6 är tvåparallelligt. På Oxievångsskolan F-6, är vi ett arbetslag som arbetar nära varandra och hjälps åt. Vi tar stöd av varandra och analyserar och utvecklar undervisningen tillsammans för elevernas bästa lärande. Oxievångsskolan tillhör Malmö Stad och ligger i Oxie strax söder om Malmö. Du tar dig enkelt till skolan med både bil, buss eller tåg. Skolan ligger vackert omringad av mycket grönska och har nära till både bad, sport och rekreationsområden.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 260810 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
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Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261728". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig kontakt
Sveriges akademiker centrala organisation SACO saco@malmo.se Jobbnummer
10011308