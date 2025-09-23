Pedagog i journalistik inriktning foto och video
Ljungskile Folkhögskola Stiftelsen / Gymnasielärarjobb / Uddevalla Visa alla gymnasielärarjobb i Uddevalla
2025-09-23
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljungskile Folkhögskola Stiftelsen i Uddevalla
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du utbilda framtidens journalister och samtidigt bidra till folkbildning och demokrati? Vi söker dig som är samhällsjournalist med erfarenhet av foto och video och som vill bli en del av vårt lärarlag på Journalistlinjen i Ljungskile.
Journalistlinjen är en yrkesutbildning för den som i framtiden vill arbeta som journalist. Vi har ett digitalt fokus för journalistik inom text, ljud och bild. Under utbildningen får deltagarna lära sig att hantera programvaror för webbpublicering samt ljud-, bild- och videoredigering.
Utbildningen vänder sig även till den som vill komplettera en tidigare utbildning eller arbetslivserfarenhet med en yrkesinriktad påbyggnad i journalistik.
Den ger också nyttiga kunskaper för arbete som skribent i andra sammanhang. Det journalistiska hantverket - att med ett kritiskt öga samla och sålla bland information samt presentera den på ett lättillgängligt sätt, efterfrågas ofta i flera olika branscher.
Våra tidigare kursdeltagare jobbar idag som journalister inom dags- och fackpress, radio och tv. Flera jobbar också som kommunikatörer inom privat och offentlig sektor.
Journalistlinjen har funnits på vår skola sedan 1980-talet och är en av landets mest välkända folkhögskoleutbildningar i journalistik. För att följa mediebranschens utveckling, har vi delvis gjort om och vässat utbildningen inför läsåret 2025 - 2026. Utbildningen är numera tre terminer lång med ett basår förlagt på skolan följs av en tredje, praktiktermin där deltagarna får möjlighet att fördjupa och tillämpa sina kunskaper professionellt.
I vårt kursutbud har vi också distansutbildningar på halvfart i journalistiskt skrivande och podd. Vi utvecklar också fler fördjupande distansutbildningar för tidigare och nya deltagare.Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Undervisa i nyhetsjournalistik med fokus på skrivande, foto, video och webbpublicering (på plats och digitalt på distans)
Handleda deltagare i deras redaktionella arbete
Bidra till linjens utveckling, rekrytering av deltagare och kontakt med branschen
Delta i skolans gemensamma arbete tillsammans med övrig personal
Tjänstens innehåll kan delvis anpassas efter din kompetens.Bakgrund
Du är eller har varit verksam samhällsjournalist med gedigen erfarenhet av bild- och videojournalistik från en nyhetsredaktion
Du har god vana och erfarenhet av skriven journalistik
Du är van vid digital publicering och sociala medier
Du trivs med att arbeta nära andra och bidra i kreativa processer
Du har kunskaper och erfarenhet av arbete i Photoshop ochPremiere
Erfarenhet av undervisning (både i klassrum och digitalt), handledning och folkbildning är meriterande. Vi använder Google Workspace som plattform
Erfarenhet av AI-journalistik och radiojournalistik är meriterande
Om dig
Du är en erfaren journalist med intresse för människors utveckling och med hjärtat på rätt ställe. Du är driven och självgående samtidigt som du är lyhörd och prestigelös i relation till kollegor och deltagare.
Dessutom är du orädd, nyfiken och tålmodig och vågar utmana men också lyssna in och varsamt leda våra deltagare under deras väg mot nya kunskaper. Utöver dina journalistiska kunskaper ser vi gärna att du har pedagogisk erfarenhet.
Om skolan
Ljungskile folkhögskola är en mötesplats för utbildning, kultur och demokrati. Vi har omkring 250 deltagare, många boende på vårt internat. Skolan ligger naturskönt mellan hav och fjäll - med Ljungskileviken, Bredfjället och vandringsleder precis runt hörnet.
Tjänsten
Omfatting: 65-70%
Anställningsform: Tills vidare med sex månaders provanställning
Tillträde: 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse
Ansökan senast 6 oktober (rekrytering sker löpande) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: katarina.nielsen@ljungskile.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare journalistlinjen". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ljungskile Folkhögskola Stiftelsen
ÖVRE ALLÉN 15 (visa karta
)
459 80 LJUNGSKILE Arbetsplats
Ljungskile Folkhögskola Stiftelsen Kontakt
Biträdande rektor
Katarina Petersén Nielsen katarina.nielsen@ljungskile.org 0522-68 69 15 Jobbnummer
9522704