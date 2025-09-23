Pedagog i journalistik inriktning foto och video

Ljungskile Folkhögskola Stiftelsen / Gymnasielärarjobb / Uddevalla
2025-09-23


Vill du utbilda framtidens journalister och samtidigt bidra till folkbildning och demokrati? Vi söker dig som är samhällsjournalist med erfarenhet av foto och video och som vill bli en del av vårt lärarlag på Journalistlinjen i Ljungskile.
Journalistlinjen är en yrkesutbildning för den som i framtiden vill arbeta som journalist. Vi har ett digitalt fokus för journalistik inom text, ljud och bild. Under utbildningen får deltagarna lära sig att hantera programvaror för webbpublicering samt ljud-, bild- och videoredigering.
Utbildningen vänder sig även till den som vill komplettera en tidigare utbildning eller arbetslivserfarenhet med en yrkesinriktad påbyggnad i journalistik.
Den ger också nyttiga kunskaper för arbete som skribent i andra sammanhang. Det journalistiska hantverket - att med ett kritiskt öga samla och sålla bland information samt presentera den på ett lättillgängligt sätt, efterfrågas ofta i flera olika branscher.

Våra tidigare kursdeltagare jobbar idag som journalister inom dags- och fackpress, radio och tv. Flera jobbar också som kommunikatörer inom privat och offentlig sektor.
Journalistlinjen har funnits på vår skola sedan 1980-talet och är en av landets mest välkända folkhögskoleutbildningar i journalistik. För att följa mediebranschens utveckling, har vi delvis gjort om och vässat utbildningen inför läsåret 2025 - 2026. Utbildningen är numera tre terminer lång med ett basår förlagt på skolan följs av en tredje, praktiktermin där deltagarna får möjlighet att fördjupa och tillämpa sina kunskaper professionellt.
I vårt kursutbud har vi också distansutbildningar på halvfart i journalistiskt skrivande och podd. Vi utvecklar också fler fördjupande distansutbildningar för tidigare och nya deltagare.

Arbetsuppgifter
Undervisa i nyhetsjournalistik med fokus på skrivande, foto, video och webbpublicering (på plats och digitalt på distans)

Handleda deltagare i deras redaktionella arbete

Bidra till linjens utveckling, rekrytering av deltagare och kontakt med branschen

Delta i skolans gemensamma arbete tillsammans med övrig personal

Tjänstens innehåll kan delvis anpassas efter din kompetens.

Bakgrund
Du är eller har varit verksam samhällsjournalist med gedigen erfarenhet av bild- och videojournalistik från en nyhetsredaktion

Du har god vana och erfarenhet av skriven journalistik

Du är van vid digital publicering och sociala medier

Du trivs med att arbeta nära andra och bidra i kreativa processer

Du har kunskaper och erfarenhet av arbete i Photoshop ochPremiere

Erfarenhet av undervisning (både i klassrum och digitalt), handledning och folkbildning är meriterande. Vi använder Google Workspace som plattform

Erfarenhet av AI-journalistik och radiojournalistik är meriterande

Om dig
Du är en erfaren journalist med intresse för människors utveckling och med hjärtat på rätt ställe. Du är driven och självgående samtidigt som du är lyhörd och prestigelös i relation till kollegor och deltagare.
Dessutom är du orädd, nyfiken och tålmodig och vågar utmana men också lyssna in och varsamt leda våra deltagare under deras väg mot nya kunskaper. Utöver dina journalistiska kunskaper ser vi gärna att du har pedagogisk erfarenhet.

Om skolan
Ljungskile folkhögskola är en mötesplats för utbildning, kultur och demokrati. Vi har omkring 250 deltagare, många boende på vårt internat. Skolan ligger naturskönt mellan hav och fjäll - med Ljungskileviken, Bredfjället och vandringsleder precis runt hörnet.
Tjänsten
Omfatting: 65-70%

Anställningsform: Tills vidare med sex månaders provanställning

Tillträde: 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse

Ansökan senast 6 oktober (rekrytering sker löpande)

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: katarina.nielsen@ljungskile.org

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare journalistlinjen".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ljungskile Folkhögskola Stiftelsen
ÖVRE ALLÉN 15 (visa karta)
459 80  LJUNGSKILE

Arbetsplats
Ljungskile Folkhögskola Stiftelsen

Kontakt
Biträdande rektor
Katarina Petersén Nielsen
katarina.nielsen@ljungskile.org
0522-68 69 15

Jobbnummer
9522704

