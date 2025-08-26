Påverkande faktorer för förstörande provning av stål
Ovako AB / Gruv- och metallurgijobb / Smedjebacken Visa alla gruv- och metallurgijobb i Smedjebacken
2025-08-26
, Ludvika
, Fagersta
, Norberg
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ovako AB i Smedjebacken
, Hällefors
, Hofors
, Hallstahammar
, Sandviken
eller i hela Sverige
"Att ta sina första steg i karriären ska kännas både spännande och meningsfullt - och precis så vill vi att det ska vara hos oss på Ovako.
Som ett av årets Karriärföretag 2025 är vi stolta över att erbjuda en arbetsmiljö där du får växa, utmanas och känna att du gör skillnad. Här möts innovation och människor som tillsammans vill forma framtiden."
• Phetra Ericsson, EVP Group HR, Com & EHS, Ovako
Att göra examensarbete på Ovako i Smedjebacken innebär att komma nära stålproduktionen - i labbmiljö där kvaliteten säkerställs innan materialet når kund. Här får du ta dig an en uppgift som är helt central för vår verksamhet: att förstå vilka faktorer som påverkar resultaten i olika typer av förstörande provning av stål.
Ett exjobb för dig som vill förstå stål och testmetoder på djupet
I stålindustrin är provning en viktig del för att säkerställa kvalitet och funktion. Resultatet kan variera beroende på flera faktorer, till exempel materialets kemiska sammansättning eller valsdimension. I detta examensarbete ska du gå igenom samtliga förstörande provtyper som används i våra labb och undersöka vilka egenskaper som påverkar provresultaten.
Genom att jämföra med gällande standarder och analysera insamlad data kommer du att skapa en tydlig bild av hur resultaten påverkas, till exempel om två tillverkningsordrar med samma stålsats men olika dimension ger olika utslag i provningarna. En sådan sammanställning bidrar till att underlätta framtida diskussioner och förbättra våra arbetssätt.
Du får handledning av erfarna experter på labbet och möjlighet att använda både litteraturstudier, intervjuer och dataanalys. Om intresse och tid finns finns även möjlighet till egen provning.
Nyfiken på att lära dig mer om stål och hur kvaliteten säkras innan leverans? Då är det här examensarbetet för dig!
Varför välja Ovako?
Det här är ett examensarbete för dig som vill kombinera praktisk produktion med materialteknisk analys. Du får komma nära både process och produkt - och vara en del av ett större sammanhang där förbättringar verkligen spelar roll.
Och du gör det i en miljö där människor vill dela med sig, idéer får ta plats och framtiden formas tillsammans. En svårslagen kombo, enligt oss!Publiceringsdatum2025-08-26Kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller följande kvalifikationer:
- Pågående civilingenjörsutbildning, gärna med inriktning mot materialvetenskap eller liknande.
- Goda teoretiska kunskaper inom materialegenskaper och metallurgi.
- Analytisk förmåga med vana att arbeta strukturerat och noggrant.
- Erfarenhet av datainsamling, dataanalys och rapportering.
- Intresse för kvalitetssäkring och laboratoriearbete.
- Självständig och initiativrik med god samarbetsförmåga.
- God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt på svenska.
Information och villkor
Ersättning och förmåner
Att göra exjobb hos Ovako i Smedjebacken innebär att få arbeta mitt i hjärtat av en produktion där teknik, innovation och hållbarhet går hand i hand. Här finns både en stolt historia och en stark vilja att ständigt förbättra - och just där kommer du in i bilden.
Vi vet att ett exjobb är en viktig del av din utbildning - och vi tar det på allvar. Därför erbjuder vi ersättning per högskolepoäng, möjligheter till boende under perioden och stöd med resor till och från våra anläggningar. Hos oss ska du kunna fokusera fullt ut på uppdraget.
Rekryteringsprocessen
Urval sker löpande och du kommer under processen få chans att träffa eventuella handledare, relevanta chefer och intressenter. Processen kommer inkludera förmågetest, intervjuer och referenser.
Om Ovako
På Ovako specialiserar vi oss på rent, högkvalitativt specialstål, skräddarsydda efter behoven hos våra kunder inom lager, transport och tillverkningssektorer. Vårt högkvalitativa stål, baserat på 97% återvunnet stål, säkerställer lätta och tåliga produkter samt möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med 2600 dedikerade medarbetare och en global närvaro som sträcker sig över 30 länder samt cirka 1,1 miljarder euro i omsättning står Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, i framkant av stålindustrin. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. Upptäck mer om våra innovativa lösningar på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp
och www.nipponsteel.com. Ersättning
Examensarbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/75". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ovako AB
(org.nr 556813-5338) Arbetsplats
Examensarbete - Ovako Smedjebacken Kontakt
Linda Axäng +46793405442 Jobbnummer
9477001