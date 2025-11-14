Patientsäkerhetssjuksköterska med övergripande ansvar för remisshanterin...
Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-11-14
Vill du göra skillnad på riktigt och bidra med din kompetens som sjuksköterska?
Är du engagerad, flexibel och redo att ta nästa steg i en dynamisk och utvecklande verksamhet? Då kan det vara dig vi söker!
Hos oss på Aleris får du möjlighet att växa i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till en trygg och säker vård nära patienten.Publiceringsdatum2025-11-14Om företaget
Inom Aleris Basal hemsjukvård arbetar vi på uppdrag av vårdcentraler och husläkarmottagningar när de har stängt - det vill säga kvällar, nätter och helger. Våra team utgår från fem geografiska platser i Stockholms län.
Aleris Basal hemsjukvård är en del av Aleris Närsjukvård, där även ASIH, två specialiserade palliativa vårdavdelningar, Rehab Station och Uppsala Närakut ingår. Tillsammans arbetar vi för att skapa en trygg, tillgänglig och kvalitativ vård - alltid med patienten i fokus.
Om rollen
Som patientsäkerhetssjuksköterska har du en nyckelroll i vårt arbete med kvalitet och patientsäkerhet. Du arbetar nära verksamhetens ledning och kollegor för att säkerställa att våra processer, rutiner och utbildningar håller hög standard och bidrar till ständig förbättring.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Central roll i Basala hemsjukvårdens organisation och arbetar övergripande med remisshantering och säkerställande av korrekta medicinska bedömningar
Ansvar för att bedöma och vidimera remisser och vid behov ha direkt kontakt med husläkarmottagning
Dagligt samarbete med alla kliniska sjuksköterskor på verksamheterna
Uppföljning av de kliniska sjuksköterskorna genom mentorskap
Varierande arbetsplats utifrån närvaro på verksamheterna ingår i rollen men huvudarbetsplatsen är servicekontoret i Alvik.
Delaktighet i att säkerställa patientsäkerhetsprocessen, inklusive avvikelsehantering
Delaktighet i att ansvara för delegeringar, nya och re-delegeringar
Identifiera och driva utbildningsbehov utifrån verksamhetens mål
Arbeta med kvalitetssäkring och utveckling av rutiner och dokument i Centuri
Ansvara för utbildningar och kompetensutveckling inom området
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska/ legitimerad distriktssjuksöterska med ett genuint engagemang för kvalitet och patientsäkerhet. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i team, och trivs i en roll där du får kombinera klinisk kompetens med förbättringsarbete.
Vi ser gärna att du har:
Minst två års erfarenhet som sjuksköterska/distriktssjuksköterska
God datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Erfarenhet av att hantera större volymavvikelser och av att utbilda andra
Meriterande om du är utbildad distriktssjuksköterska
Vi erbjuder
Hos oss på Aleris får du tillgång till en rad förmåner som stödjer dig både i arbetslivet och privatlivet.
Vi erbjuder även:
En genomtänkt introduktion med uppföljning
En kultur där delaktighet, initiativ och idéer uppmuntras
En god arbetsmiljö med korta beslutsvägar och ett närvarande ledarskap
Vi strävar alltid efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas, utvecklas och göra skillnad.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
