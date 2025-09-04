Patientnämndshandläggare till kanslienheten
Region Kronoberg, Regionstab / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2025-09-04
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Regionstab i Växjö
, Ljungby
eller i hela Sverige
Ser du möjligheter istället för problem? Trivs du i en roll där du får ha kontakt med många människor? Då är detta jobbet för dig! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår värdegrund är respekt för människan.
Vi söker en patientnämndshandläggare som ska handlägga synpunkter/klagomål, från patienter och närstående, som gäller hälso- och sjukvård i Region Kronoberg och länets kommuner samt tandvård. Patientnämndshandläggaren är föredragande tjänsteman i patientnämnden.
Patientnämnden finns inom kanslienheten, som är en del av regionstaben i Region Kronoberg. Kanslienheten ansvarar för regionens diarium, patientnämndsverksamhet, nämndadministration och övrigt administrativt stöd till den politiska organisationen. Utöver det ansvarar vi även för systemförvaltning av regiongemensamma IT-system inom dokument- och ärendehantering. På enheten är vi 15 medarbetare.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Patientnämnden ansvarar för att hantera ärenden och klagomål från patienter och deras anhöriga samt att rekrytera och utse stödpersoner till patienter inom tvångsvården. Uppdraget innebär att säkerställa att ärenden behandlas på ett objektivt, förtroendeingivande och rättrådigt sätt. I uppdraget ingår även att vara föredragande i nämnd samt att stötta nämndens förtroendevalda.
Patientnämndshandläggarens huvudsakliga arbetsuppgifter innebär bland annat att utreda klagomål och synpunkter från patienter och deras anhöriga. I uppdraget ingår att ge råd och stöd till patienter och deras anhöriga om deras rättigheter och möjligheter inom hälso- och sjukvården samt att fungera som länk mellan patienter, vårdgivare och andra relevanta parter.
En del av uppdraget är också att ta fram rapporter, analyser och statistik över de ärenden som kommer in, och att kommunicera detta vidare. Du ansvarar även för att informera och utbilda vårdpersonal om patienters rättigheter. Dessutom ingår det att rekrytera stödpersoner, ge dem ett tydligt uppdrag och avsluta det när det behövs. Du ser också till att de får den kunskap och utveckling de behöver för att kunna göra ett bra arbete.Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård, beteendevetenskap eller annan likvärdig utbildning. Du får gärna ha erfarenhet och kunskap om hälso- och sjukvårdens innehåll och organisation. Erfarenhet av utrednings- och kvalitativt analysarbete är önskvärt.
Som person är du utvecklingsinriktad och nytänkande. Du stimuleras av att söka nya lösningar på gamla eller uppkomna problem. Du är genuint intresserad av att hjälpa människor, är positiv, initiativrik och ansvarstagande och gillar att samverka i ett team. Av vikt är också att lösa problem utan att missa de långsiktiga strategierna, se logik och samband i komplex information eller miljö.
För att trivas i rollen ska du ha lätt för att sätta sig in i andras situation, lyssna, förstå och visa hänsyn men även ha mod att säga ifrån och förmåga att skilja på sak och person. Därav läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift och är kommunikativ samt känner dig bekväm med att driva verksamhetsfrågor framåt.
ÖVRIGT
Vi planerar att genomföra intervjuer 8 & 10 oktober.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 514/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Regionstab Kontakt
Hr-konsult
Rebecka Mattsson 0767207874 Jobbnummer
9491114