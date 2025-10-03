Patientkoordinator till Memira by Bergman Clinics i Täby
Nu söker vi en Patientkoordinator till vår klinik/butik i Täby. I den här rollen kommer du ta emot, ta hand om samt jobba med försäljning till kunder inför och efter undersökning och operation. Du blir en viktig nyckelspelare på kliniken/butiken för att varje kund ska känna sig trygg och nöjd med helheten av sitt besök.
Brinner du för kundfokus och vill vara en del av Bergman Clinics fortsatta tillväxtresa - där vi gör skillnad för människor, sök redan idag!Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
I den här rollen blir du en viktig länk mellan alla funktioner på kliniken/butiken, där ditt största fokus är på kunderna. Ditt dagliga arbete består i huvudsak av att bemöta alla kunder som kommer till klinik/butik utifrån deras behov. Du ska trivas med ett högt tempo, jobba mot uppsatta mål och ha många bollar i luften där dina uppgifter är varierande. Du kommer att ansvara för:
monteringar och justering av glasögon
att förbereda och hjälpa kunder inför och efter läkarbesök
glasögonförsäljning
vägleda kunden/patienten genom våra tjänster
göra synfältsundersökningar
optimering av bokningsflöden och schema
hantera inkommande telefonsamtal från nya och befintliga kunder
om du är Optiker kommer du även att göra undersökningar
uppackning av leveranser
kontakt och kommunikation med leverantörer
Vem du är
I den här rollen ska du ha erfarenhet av försäljning och/eller relevant serviceyrke och drivas av att ge service i världsklass samt arbeta mot uppsatta mål kring konvertering och försäljning. Du ska ha lätt att inge förtroende och skapa trygghet hos kunden. Vi ser att du är en målmedveten person som vill leverera resultat och ge bästa service till våra kunder och sporras av att jobba mot uppsatta mål.
För att trivas hos oss ser vi att du är en lagspelare som förstår vikten av att samarbete då du kommer att arbeta nära dina kollegor på kliniken/butiken. Du trivs att arbeta i ett högt arbetstempo men är samtidigt noggrann och strukturerad. Vidare ser vi att du är bra på att bygga goda relationer med såväl dina kollegor som kunder. Som person har du hög arbetsmoral och flexibilitet.
Meriterande är om du har klinisk utbildning som undersköterska, optiker eller motsvarande.
Vad vi kan erbjuda
Vi erbjuder en rolig arbetsplats med en god sammanhållning och trevlig stämning. Som organisation strävar vi alltid efter att ligga i framkant inom flera olika områden, och hos oss har du möjlighet att utvecklas. Vår atmosfär präglas av glädje, flexibilitet och en can-do-attityd. Våra värdeord är målmedvetenhet och ambition, transparens och värme, effektivitet och kompetens - vilka är egenskaper vi värdesätter högt.
Placering: Täby
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare, som inleds med en 6 månaders provanställning
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Välkommen med din ansökan!
Läs mer på vår karriärsida genom att klicka här www.memira.se/jobb.
Memira by Bergman Clinics har ett komplett erbjudande inom synkorrigering och ögonsjukvård. Vi har samlat ögonläkare, kirurger, specialutbildade optiker, ortoptister och sjuksköterskor som jobbar tätt tillsammans på någon av våra 66 kliniker. Vi är Skandinaviens ledande aktör inom ögonlaser och linsbyten och nu växer vi snabbt inom ögonsjukvård, både offentligt och privat finansierad. Memirakoncernen omsätter idag ca 800 MSEK och är ca 300 anställda i Sverige, Norge, Danmark och Nederländerna. Memira by Bergman Clinics främsta prioritet är att sätta människor först och erbjuda våra kunder planerad hälso - och sjukvård av högsta kvalitet.
Nu finns din chans att vara med på resan!
