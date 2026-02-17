Patientbokare / Bokningsspecialist Kallhälls Tandcenter
2026-02-17
Kallhälls Tandcenter söker en patientbokare som är trygg i telefonen, gillar tempo och drivs av resultat. Rollen är operativ och handlar framför allt om att ringa, följa upp och boka in patienter - varje dag. Du blir en nyckelperson i att fylla tidboken och skapa ett stabilt patientflöde.
Om rollen
Det här är en tydlig "doer"-roll med fokus på aktivt bokande. Du arbetar nära klinikteamet och ser till att lediga tider blir bokade, att patienter får rätt tid hos rätt behandlare och att återbesök/planerade behandlingar faktiskt blir av.
Utgående samtal till patienter/leads för att boka tider (undersökningar, behandlingar, återbesök)
Snabb och professionell uppföljning av inkomna förfrågningar (telefon, sms, mail)
Återaktivering av tidigare patienter och "tappade" bokningar
Arbete med bokningslistor, påminnelser, ombokningar och optimering av tidbok
Enklare marknadsföringsinsatser kopplade till bokning (kampanjlistor, sms-utskick, uppföljningsflöden)
Rapportering av aktivitet och resultat (t.ex. antal samtal, bokningar, show rate)
Krav (måste finnas)
Dokumenterad erfarenhet av patientbokning/aktiv bokning (vård/tandvård eller liknande)
Van att arbeta resultatdrivet med telefon som främsta verktyg
God svenska i tal och skrift
God struktur, hög närvaro och förmåga att hålla tempo med kvalitet
Meriterande
Erfarenhet från tandvårdssystem/CRM och tidboksplanering
Erfarenhet av callcenter/inside sales/telefoni med tydliga KPI:er
Ytterligare språk (t.ex. polska/engelska)
Vem du är
Du är positiv, tydlig och professionell i dialogen. Du tar ansvar för att "få det att hända", gillar att jobba mot mål och du ger dig inte när det krävs en extra uppföljning för att få bokningen i mål.
Vi erbjuder
En tydlig roll med stor påverkan på klinikens resultat
Nära samarbete med ett professionellt klinikteam
Konkurrenskraftiga villkor och möjlighet till prestationsbaserad ersättning kopplat till resultat (om ni vill ha det upplägget)Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation. Märk ämnesraden: "Patientbokare - Kallhäll"
Maila till: jobb@ama-dental.se
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: Jobb@ama-dental.se Arbetsgivarens referens
