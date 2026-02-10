Patentkonsult till global aktör inom livsmedelsindustrin
2026-02-10
Är du en kemist eller ingenjör inom organisk kemi eller livsmedelskemi med passion för immaterialrätt? Vill du arbeta i hjärtat av innovation och bidra till utvecklingen av framtidens hållbara, växtbaserade produkter? Vi söker nu en patentkonsult till en världsledande aktör inom specialfetter. Inkom med din ansökan redan idag, vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen!
OM TJÄNSTEN
Som Patentkonsult blir du en del av ett kompetent och stöttande globalt IP-team. Du kommer att arbeta i nära samarbete med företagets IPR Global Director och agera brygga mellan teknisk utveckling och juridisk säkring av immateriella tillgångar. Rollen innebär ett stort eget ansvar i att administrera delar av den globala patentportföljen, med ett särskilt fokus på produktgruppen för vegetabiliska vaxer och ljusapplikationer.
Du erbjuds
Här erbjuds du en nyckelroll i ett globalt företag som drivs av starka värderingar och en vilja att göra skillnad. I denna miljö får din tekniska expertis inom organisk kemi en direkt betydelse för att säkra verksamhetens framtida framgångar. Du får möjligheten att arbeta i innovationens absoluta framkant genom ett nära samarbete med skickliga uppfinnare och forskare i spännande diskussioner. Tjänsten innebär internationella kontaktytor och du förväntas resa ungefär 2-4 dagar i månaden för att bygga starka relationer med team i Sverige, Danmark och Holland. Du erbjuds en flexibel arbetsmiljö där fokus ligger på leverans och personligt ansvar, vilket ger dig goda förutsättningar att planera ditt arbete självständigt
Övrig information
• Start: Omgående
• Placering: Malmö, med flexibilitet för hemarbete 2-3 dagar i veckan
• Omfattning: Konsultuppdrag på 6 månader, med god möjlighet till överrekrytering och fast anställning hos kunden
• Resor: Förekommer ca 2-4 dagar / månad till produktionssajter och forskningscenter i Sverige, Danmark och Holland
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Patentkonsult ansvarar du för att identifiera, utvärdera och skydda nya uppfinningar. Du arbetar proaktivt med att granska inkomna uppfinningsanmälningar (IDFs) och genomför djupgående analyser av patenterbarhet. En central del av rollen är att stödja innovationsprocessen genom att förstå de tekniska detaljerna i forskningen och översätta dessa till starka patentstrategier. Du förväntas även hålla dig uppdaterad på det aktuella patentlandskapet och genomföra konkurrentbevakning för att säkerställa företagets handlingsfrihet (Freedom to Operate, FTO).
För att trivas i rollen är du en person som kombinerar en hög analytisk förmåga med ett prestigelöst och kommunikativt förhållningssätt. Du vågar ta kontakt med uppfinnare, ställa de kritiska frågorna och argumentera för din sak.
• Granska och utvärdera nya uppfinningsanmälningar i samråd med IPR Global Director
• Genomföra nyhetsundersökningar och patenterbarhetsanalyser
• Deltaga i möten med uppfinnare för att extrahera patenterbara detaljer och diskutera inlämningsstrategier
• Utforma eller hantera utkast och handläggning av patentansökningar globalt, själv eller i samarbete med externa patentombud
• Förbereda underlag för svar på förelägganden
• Genomföra FTO-analyser och kommunicera risker till relevanta intressenter
• Dokumentera beslut och korrespondens strukturerat i det interna systemet
VI SÖKER DIG SOM
• Har akademisk bakgrund som civilingenjör, M.Sc. eller Ph.D. med tyngdpunkt inom organisk kemi eller livsmedelskemi
• Har 3-5 års erfarenhet av patentarbete från industri eller patentbyrå
• Har dokumenterad erfarenhet av att skriva patentansökningar och hantera handläggningsprocessen
• Är flytande i engelska, både i tal och skrift, då detta är det primära arbetsspråket
• Har goda kunskaper i Microsoft Office-paketet, främst Excel och Word
• Har vana av att arbeta i digitala ärendehanteringssystem
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från livsmedelsindustrin eller arbete med växtbaserade fetter och oljor.
• Är certifierad som European Patent Attorney (EQE)
• Erfarenhet av specifika FTO-analyser och strategisk portföljförvaltning.
Som person är du strukturerad och trygg i att hantera flera parallella projekt med skarpa deadlines utan att göra avkall på kvaliteten. Som lagspelare bidrar du med energi och entusiasm, men du har också förmågan att arbeta självständigt och fatta egna beslut när det krävs.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
