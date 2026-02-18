Passionerad servitör/servitris sökes till Restaurang Angelini och OAK Bar
2026-02-18
Mitt i Göteborgs centrum, med Operan, Ullevi, Scandinavium och Svenska Mässan inom bekvämt gångavstånd, hittar du anrika ProfilHotels Opera. I hotellets omedelbara närhet finns även populära köpcentret Nordstan, Göteborgs Centralstation och Drottningtorget, en verklig knutpunkt i stadens kollektivtrafik.
Vi söker nu en serviceinriktad och engagerad medarbetare till vår restaurang Angelini och Oakbar.
Har du en positiv inställning, brinner för service och gillar ett arbete med tempo och variation? Då vill vi gärna höra ifrån dig.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Som anställd hos oss kommer du att arbeta med:
- Servering av mat och dryck
- Gästbemötande och service i toppklass
- Bar- och restaurangarbete
- Samarbete med kollegor för att skapa en härlig upplevelse för våra gäster
- Arbetstiderna är dagtid, kvällar och helger och kan variera mellan servering i restaurangen och arbete i vår bar
Vi söker dig som:
- Är social, ansvarstagande och serviceinriktad
- Har ett intresse för mat, dryck och restaurangbranschen
- Har tidigare erfarenhet av restaurangarbete (meriterande men inget krav)
- Är flexibel
- Har fyllt 20 år
Vi erbjuder:
- Ett roligt och varierande extraarbete
- Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
- Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd hotell- och restaurangkoncern i stark men långsiktig tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar välkända varumärken och koncept inom besöksnäringen och har sedan 2015 mer än fördubblat antalet hotell - med fortsatt expansion i fokus.
I dag består koncernen av 48 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Därutöver driver vi sex Best Western Plus-hotell genom avtal. Totalt sysselsätter vi cirka 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK.
Som arbetsgivare vill vi erbjuda trygga och schyssta villkor i en stabil organisation. Vi är anslutna till Visita genom kollektivavtal, vilket innebär ordnade arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och andra viktiga förmåner.
Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med möjligheten att utvecklas i en växande koncern. Vi strävar efter hållbara anställningar, tydliga strukturer och ett arbetsliv där du kan känna trygghet både idag och inför framtiden. Ersättning
