Passion för försäljning? Vi söker fler Outbound Sales Specialists

Barona Professionals AB / Säljarjobb / Malmö
2025-12-11


Vill du ta nästa steg i din säljkarriär? Vi söker dig!

Är du en person som älskar att skapa affärer och bygga relationer? Vill du vara med i ett växande team där din insats gör skillnad? Då har vi jobbet för dig!

Vi söker nu säljare till ett energibolag - med start i slutet av januari/början av februari 2026.

Vi erbjuder:
Heltid: 40 timmar/vecka, måndag-fredag
Lön: Vi erbjuder en månadslön på 24 458 kr/månad, utöver detta tillkommer en provisionsmodell baserad på din försäljning. Ju mer du säljer, desto mer tjänar du!
Utbildning och coachning: Gedigen introduktion och löpande stöd
Karriärmöjligheter: Stora möjligheter att utvecklas och avancera
Fantastisk arbetsmiljö: Ett team med härlig energi och stöttande kollegor


Om rollen:
Du kommer representera ett energibolag på den svenska marknaden och du kommer vara en del av en spännande resa där dina idéer och ditt engagemang värdesätts högt. Rollen omfattar både B2B- och B2C-försäljning, vilket gör att du får arbeta med en bred variation av kunder och affärsmöjligheter.Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning i någon form.
Vi söker dig som:
• Talar och skriver flytande svenska och engelska- Har erfarenhet av försäljning (meriterande med utgående sälj via telefon eller digitala kanaler)- Är driven, målinriktad och gillar att skapa resultat


Start: Slutet av januari/början av februari
Plats: Malmö

Låter det som något för dig? Skicka din ansökan redan idag och bli en del av vår resa!


Så ansöker du
Är du redo att anta utmaningen och vara med och bygga vår nya avdelning? Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan nu!Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elin Nilsson på elin.nilsson@barona.se

Välkommen att bli en del av Barona Sverige - tillsammans bygger vi något stort på den svenska marknaden!Om Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund och levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999 bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.Läs mer på Om Barona - Barona Sverige

