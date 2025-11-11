Passagerarräkning på tågstationen, vecka 48
Lysio Research AB / Administratörsjobb / Nässjö Visa alla administratörsjobb i Nässjö
2025-11-11
Noggrann, uppmärksam och gillar att observera? Hjälp oss räkna passagerare på tåg!
OBS! Vi anställer löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Kort om tjänsten
Du arbetar med att observera och räkna passagerare som går av och på tåg vid centralstationen. Du följer ett schema som visar vilka avgångar du ska observera och registrerar passagerarna enligt instruktioner. Undersökningen syftar till att ge en tydlig bild av resandemönster på sträckan Stockholm-Malmö.
Uppdraget pågår under vecka 48, måndag till söndag. Arbetspassen ligger mellan morgon och kväll, och du kan ta så många pass du vill under perioden. Schema skickas ut i förväg med information om vilka avgångar som ska observeras. Lönen är fast timlön på en god nivå.
Kort om dig
Vi söker dig som bor i Nässjö med omnejd och som kan arbeta under vecka 48. Du är noggrann och uppmärksam, och trivs med att följa instruktioner. Du är självgående, ansvarsfull och kan arbeta självständigt under ditt pass.
Kort om oss
Vi på Lysio arbetar med olika typer av undersökningar på uppdrag av offentliga organisationer, akademisk sektor, företag och föreningar. Vi sätter kvaliteten på våra undersökningar och vårt analysarbete i första rummet. Nu söker vi fler personer till vårt team vecka 48. Uppdraget innebär att du samlar in data om antalet passagerare som går av och på tåg.
Läs mer om Lysio på vår hemsida!http://www.lysio.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Lysio Research AB
(org.nr 556883-4757), http://www.lysio.se Arbetsplats
Lysio Research Kontakt
Narin Barywani narin.barywani@lysio.se 073-780 09 83 Jobbnummer
9599719