Partykungen söker en kreativ Social Media & Content Creator
Partyking AB / Marknadsföringsjobb / Gävle Visa alla marknadsföringsjobb i Gävle
2026-07-17
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Hos oss får du göra idéer till verklighet.
Vi tror att de bästa idéerna kommer från människor som vågar testa, experimentera och ha kul längst vägen. Därför söker vi en kreativ person som vill vara med och utveckla Partykungens sociala medier och skapa innehåll som engagerar, inspirerar och underhåller. Vi söker dig som trivs framför kameran, gärna bjuder på dig själv och tycker att det är lika roligt att skapa spontant innehåll som att tänka strategiskt kring vad vi ska göra härnäst.
Om rollen:
Som Social Media & Content Creator ansvarar du för att utveckla och driva Partykungens organiska närvaro i sociala medier.
Du planerar, producerar, publicerar och följer upp innehåll för våra kanaler. Rollen är både strategisk och operativ, men framför allt kreativ. Du får stort utrymme att komma med egna idéer, testa nya format och vara med och utveckla hur Partykungen syns och upplevs i sociala medier.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Ansvara för Partykungens organiska närvaro i sociala medier - vi skapar innehåll för Sverige,Norge,Danmark och Finland.
Planera, skapa och publicera engagerande innehåll för TikTok, Instagram, Facebook och andra relevanta kanaler.
Filma, fotografera och redigera innehåll för våra sociala medier.
Vara en del av innehållet och känna dig lika bekväm framför kameran som bakom den.
Säkerställa att allt innehåll är i linje med Partykungens varumärke och tonalitet.
Planera och genomföra influencer-samarbeten samt PR-aktiviteter.
Följa med på event och samarbeten för att fånga ögonblick och skapa innehåll för våra sociala medier.
Samarbeta med externa partners kring innehåll för betalda kampanjer.
Följa upp, analysera och optimera innehåll utifrån data och KPI:er.
Omvärldsbevaka och hålla dig uppdaterad kring trender, AI, nya plattformar och format inom sociala medier.
Varför Partykungen?
Hos oss får du jobba med ett av Nordens mest välkända e-handelsvarumärken tillsammans med kollegor som älskar att tänka nytt.
Vi tror på idéer framför prestige och uppmuntrar kreativitet, nyfikenhet och mod. Här får du möjlighet att påverka, testa nya koncept och skapa innehåll som når hundratusentals människor.
Ingen dag är den andra lik – och det är precis så vi vill ha det!
Ansökan – Join our fight against boredom!
Skicka in ditt CV och svara på några korta frågor i ansökan. Har du tidigare skapat innehåll som du är extra stolt över? Skicka gärna med länkar till TikTok, Instagram, portfolio eller andra projekt som visar vem du är och vad du kan.
De kandidater som går vidare får genomföra ett kort kreativt arbetsprov där vi vill se hur du tänker, skapar innehåll och tar dig an kreativa utmaningar.
Vi ser fram emot att höra från dig!
📍 Placeringsort: Gävle 📆 Omfattning: Heltid, 100 % 📩 Vid frågor om tjänsten: Mathilda Peters, E-handelschef - Mathilda@partyking.com
⏳ Sista dag att ansöka är 10 September. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8057443-2104540". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partyking AB
(org.nr 556717-6630), https://jobb.partykungen.se
Ersbogatan 16 (visa karta
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805 91 GÄVLE Arbetsplats
Partyking Kontakt
Mathilda Peters mathilda@partyking.com Jobbnummer
10005003