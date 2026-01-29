Partrex söker finsktalande E-säljare/Digital kommunikatör!
2026-01-29
Placering: Hörnefors, Partrex kontor
Partrex fortsätter sin starka tillväxt i Norden och expanderar nu sin verksamhet till Finland. I samband med denna satsning utökar vi organisationen ytterligare och söker nu en Digital kommunikatör E-säljare som vill vara med och bygga upp och utveckla vår digitala affär på en internationell marknad.
Vill du kombinera digital affärsutveckling, kreativ kommunikation och e-handel i ett växande bolag med nordisk expansion? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Är du digitalt skicklig, affärsdriven och kreativ? Partrex AB söker nu en E-säljare & Digital Kommunikatör som vill vara med och utveckla och driva Partrex e-handelsaffär i Finland och Sverige. Här kombinerar du digital affärsutveckling med innehållsskapande och kommunikation. Det här är en fantastisk möjlighet för dig som vill växa tillsammans med affären och skapa tydliga resultat ihop med teamet på Partrex.
Partrex är en ledande leverantör av slitdelar och tillbehör till entreprenadmaskiner i Norden. Företaget driver flera e-butiker och samarbetar med ledande digitala marknadsföringsspecialister samt en mycket kompetent reklambyrå.
Du jobbar med att utveckla Partrex e-butiker, optimera konvertering, skapa innehåll och hantera digital kommunikation. Allt med målet att växa affären och generera intäkter genom en väl fungerande digital strategi som lyfter företaget till nästa nivå. Tjänsten är stationerad på Partrex huvudkontor i Hörnefors. (Det finska kontoret ligger i Nurmijärvi.)Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
• Kommunicera med kunder i både Sverige och Finland via digitala medier inklusive Sociala medier.
• Daglig kontakt med dina finska kollegor. Arbeta nära produktområdesansvariga inom företaget.
• Agera kundservice både digitalt och via telefon.
• Utveckla kunskap och förståelse för Partrex produktsortiment i Finland och Sverige.
• Skapa och publicera innehåll för sociala medier och webbplatser.
• Analysera data och förbättra marknadsföringsstrategier med tydlig målsättning att växa affären.
• Fotografera och filma våra produkter i arbete hos kunder samt skapa professionellt digitalt material.
• Bild och filmredigering.
• Samarbeta med externa digitala specialister och reklambyrå.
• Driva och utveckla företagets e-handelsaffär tillsammans med ett fokuserat arbetslag.
Vi söker dig som:
• Behärskar finska och svenska flytande i både tal och skrift.
• Har stark digital kompetens och kunskap om, och gärna erfarenhet av, e-handel och digital marknadsföring och försäljning.
• Är affärsdriven och har god förståelse för försäljning.
• Trivs med att jobba i ett lag.
• Är en skicklig kommunikatör som kan skapa engagerande och affärsdrivande innehåll.
• Har erfarenhet av sociala medier och digital annonsering.
• Är tekniskt lagd och har en lösningsorienterad inställning.
• Har B-körkort och trivs med att vara ute hos kunder för att fotografera och filma.
• Har goda kunskaper i engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet av Magento eller liknande e-handelsplattformar.
• Kunskap i bildbehandling och videoredigering.
• Erfarenhet av marknadsföring och försäljning.
• Erfarenhet av att kommunicera i Sociala medier B2B och/eller B2C.
Vad Partrex AB erbjuder:
• En viktig roll i ett växande företag med tydligt fokus på nordisk och internationell expansion.
• Nära samarbete med marknadsledande digitala specialister och reklambyrå.
• Stora möjligheter att påverka och utveckla företagets e-handelsstrategi.
• Arbetsplats i Hörnefors - en naturnära miljö nära Umeå med goda tågförbindelser.
Om rekryteringsprocessen:
I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Adecco. Sista ansökningsdag är den 28 februari, men ansök gärna så snart som möjligt, då vi kan komma att avsluta processen tidigare.
Har du några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att höra av dig till kontaktperson Karin Rundgren på Adecco, telefon 073-684 74 33 eller via e-post karin.rundgren@adecco.se
.
För frågor om ansökningsregistrering, kontakta Adeccos support på info@adecco.se
.
Adecco använder tester som en del av rekryteringsprocessen för att säkerställa en rättvis och kvalitetssäkrad bedömning.
