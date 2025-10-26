Partnership & Affiliate Manager till Nordic Investin Group
2025-10-26
Nordic Investin Group är en dynamisk företagsgrupp med över 20 varumärken inom utbildning, konsulting, teknik och affärsutveckling. Vårt mål är att skapa framtidens bolag - och våra varumärken exponeras både nationellt och internationellt.
Vårt marknadsteam består idag av tre engagerade kollegor, och nu söker vi en erfaren och resultatinriktad Partnership & Affiliate Manager som vill ta en central roll i att bygga och utveckla våra strategiska samarbeten samt affiliateprogram.
På Nordic Investin Group är människan alltid utgångspunkten. Vi tror att långsiktig framgång skapas genom att bygga starka relationer, ta ansvar och skapa miljöer där människor kan växa. Oavsett om det gäller våra studenter, konsulter, kunder eller kollegor är vårt fokus att ge varje individ rätt förutsättningar att utvecklas och lyckas. Det är människorna som gör skillnaden - och därför är de alltid kärnan i allt vi gör.
Din Roll
Som Partnership & Affiliate Manager blir du en nyckelspelare i vår marknadsavdelning. Du kommer inte bara bygga samarbeten, utan också utveckla en tydlig strategi för hur partnerskap och affiliates kan bidra till att driva tillväxt och attrahera nya studenter och kunder.
Dina ansvarsområden:
Bygga, utveckla och underhålla samarbeten med partners, affiliates och ambassadörer.
Ansvara för att skapa och implementera Nordic Investin Groups affiliateprogram.
Identifiera nya samarbeten och förhandla avtal som stärker våra varumärken och driver tillväxt.
Samarbeta nära marknadsteamet för att integrera partnerskap i kampanjer och övergripande strategi.
Bidra till att etablera AI Business School och våra övriga varumärken som ledande aktörer, både i Sverige och internationellt.
Stötta ledningen med rapportering, analys och rekommendationer kopplade till partnerskap och ROI.
Vem är du?
Vi söker dig som inte bara har erfarenhet av partner- och affiliatearbete, utan även förmågan att tänka strategiskt kring hur samarbeten kan skapa långsiktig tillväxt. Du är van att ta ansvar, bygga relationer och leverera i högt tempoPubliceringsdatum2025-10-26Kvalifikationer
Minst 3-5 års dokumenterad erfarenhet inom partnerskap, affiliate marketing eller affärsutveckling.
Dokumenterad erfarenhet av att skapa, driva och optimera affiliateprogram.
God förhandlingsvana och erfarenhet av att bygga långsiktiga relationer.
Förståelse för digital marknadsföring, leadsgenerering och ROI-drivna samarbeten.
Hög nivå av kommunikationsförmåga och affärsförståelse.
Flytande svenska och engelska i både tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av internationella partnerskap och affiliatesamarbeten.
Vana att arbeta med prestationsbaserade modeller och digitala plattformar för affiliate management.
Erfarenhet av att arbeta med AI-drivna verktyg för analys och optimering.
Vi erbjuder
En central roll i ett expansivt företag med internationella ambitioner.
Möjlighet att arbeta med över 20 varumärken inom olika branscher.
Ett kreativt och professionellt marknadsteam som växer och utvecklas.
Flexibel arbetsmiljö med hybridlösning.
Stora möjligheter att påverka och forma vår partner- och affiliateverksamhet framåt.
Rekryteringsprocess Vår rekryteringsprocess är tydlig och effektiv. Vi inleder med en kort intervju och går därefter vidare med ett arbetsprov kopplat till partnerskap och affiliate marketing. Som en del av processen genomför vi bakgrundskontroller och tar minst tre referenser. Du behöver även skicka in exempel på tidigare partnerskaps- eller affiliateprojekt tillsammans med din ansökan. Hela processen, från första kontakt till anställningsbeslut, tar normalt 1-3 veckor om allt flyter på smidigt.Så ansöker du
Urval sker löpande - vi söker dig som vill växa med oss och bidra till att ta Nordic Investin Groups varumärken till nästa nivå genom partnerskap och affiliate marketing. Ersättning

Lön enligt överenskommelse Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2025-11-26
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
