Partnersäljare sökes, var med och forma framtidens Troja!
2026-03-16
IF Troja Ljungby står inför en spännande nystart och söker dig som vill vidareutveckla våra partnerrelationer och bidra till en ännu starkare och mer hållbar framtid för föreningen. Det här är mer än ett jobb - det är en möjlighet att skapa affärer, bygga relationer och göra verklig skillnad för både Troja och näringslivet i Ljungby med omnejd.
Som säljare och partneransvarig blir du en nyckelperson i vår fortsatta utveckling. Du arbetar med våra befintliga partners och skapar nya långsiktiga samarbeten. Du driver arbetet mot uppsatt budget och säkerställer att våra partners får tydligt värde, synlighet och professionell leverans.
Du är en naturlig del av livet kring matcher och event. På matchdagar finns du i arenan, bygger relationer och tar hand om våra samarbetspartners. Du är också med och skapar nätverksträffar, företagsevent och aktiviteter som stärker både affären och gemenskapen kring Troja. Arbetet innebär kvälls- och matchtjänstgöring.
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning och ett tydligt affärstänk. Du är driven, relationsskapande och trivs i en roll där resultat och långsiktiga samarbeten står i fokus. Du är professionell, förtroendeingivande och har gärna ett etablerat nätverk i Ljungby med omnejd.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med högt tempo, stark gemenskap och tydlig framtidstro.
Tjänsten har omgående uppstart enligt överenskommelse och urval sker löpande.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:christopher@troja-ljungby.com
0766-277173 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Via e-post
E-post: christopher@troja-ljungby.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare If Troja-Ljungby
Fritidsvägen 5 Sunnerbohov (visa karta
)
341 35 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Troja Ljungby, If Jobbnummer
9799481