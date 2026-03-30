Partichaufför med CE-behörighet till UT Transport i Luleå!
Vill du ha ett ansvarsfullt och varierande arbete där du får vara en viktig del av ett engagerat team? Vi söker nu en chaufför med CE-behörighet till vår verksamhet i Luleå! Hos oss blir du en del av en modern organisation där kvalitet, punktlighet och gott kundbemötande alltid står i fokus.
Som CE-chaufför hos oss arbetar du främst med partigods - större sändningar - inom Norrbotten. Du ansvarar för att transporterna genomförs säkert, effektivt och med hög servicegrad. Arbetet innebär körningar mellan företag och terminaler i regionen och ställer krav på både noggrannhet och flexibilitet. Arbetstiden är förlagd till dagtid och alla arbetspass utgår från samt avslutas vid vår terminal.
Om dig
Vi söker dig som:
Har CE-körkort och erfarenhet av yrkeskörning
Har giltigt YKB
Har ADR-behörighet (krav)
Är punktlig, ansvarstagande och serviceinriktad
Trivs med ett aktivt och självständigt arbete
Har god lokalkännedom i Norrbotten
Talar svenska obehindrat
Erfarenhet av transport och yrkeskörning är mycket meriterande men vi lägger också stor vikt vid dina personliga egenskaper. Engagemang, ansvarskänsla och en vilja att utvecklas är avgörande för att lyckas i rollen.
På UT Transport i Norr är vi ett ledande företag inom transport- och logistikbranschen i Norrland och Sverige. Som en del av DANX Carousel Group har vi ett starkt nätverk som sträcker sig över hela Europa. Vi strävar alltid efter att ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen - och vi vet att det är våra engagerade medarbetare som gör det möjligt.
Hos oss får du:
En tillsvidareanställning i ett stabilt och växande företag, vi tillämpar 6 månaders provanställning
Ett varierande och ansvarsfullt arbete i ett hjälpsamt team
Lön och villkor enligt kollektivavtal
Möjlighet att utvecklas inom transport och logistik
En arbetsmiljö där säkerhet, respekt och engagemang står i fokus
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Enl. kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ut Transport i Norr AB
(org.nr 556408-7723) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
UT Transport I Norr AB Kontakt
Pick Up & Distribution Manager
Henrik Johansson henrik.johansson@danxcarousel.com Jobbnummer
9826433