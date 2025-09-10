Parodontolog till specialisttandvården, Kristianstad C
Folktandvården Skåne AB / Tandläkarjobb / Kristianstad Visa alla tandläkarjobb i Kristianstad
2025-09-10
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folktandvården Skåne AB i Kristianstad
, Bromölla
, Hässleholm
, Östra Göinge
, Hörby
eller i hela Sverige
Att jobba i Folktandvården Skåne är att vara med och utveckla framtidens munhälsa. Vi är en plats för dig som tror på att bra munhälsa är viktigt för ett friskare liv och som tycker att det är roligare att jobba i lag än att vara ensam. Framför allt är vi en plats för dig som ser och bryr dig om varje människa du möter.
Nu söker vi dig som är specialisttandläkare i parodontologi till vår klinik, Kristianstad C.
På kliniken i Kristianstad erbjuder vi en bred tandvårdskompetens. Här arbetar ett team på cirka 80 medarbetare som erbjuder tandvård inom område allmäntandvård, parodontologi, protetik, ortodonti och pedodonti; allt i ett öppet och utvecklande samarbete. Kliniken ligger i moderna lokaler nära centralstationen.Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Som specialisttandläkare i parodontologi på Folktandvården Skåne är ditt huvudansvar att undersöka, ställa diagnoser och behandla patienter efter remiss. Du arbetar nära tillsammans med andra specialiteter och allmäntandvården, något som ger dig unika möjligheter till utveckling och fördjupad kunskap. Inom ramen för tjänsten finns möjligheter till forskning, utveckling och utbildning.
Vi värdesätter god service. Därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet. Din professionalism är viktig för att värna om patientsäkerhet och kvalitet, som är centralt i vårt arbete.
Sammantaget erbjuder vi ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som är viktiga för dig. Kvalifikationer
Du har svensk legitimation som tandläkare och bevis om specialistkompetens inom parodontologi. Dina kunskaper i svenska motsvarar svenskt gymnasium eller svenska C1 enligt Europarådets nivåskala. Ditt intresse av multidisciplinärt samarbete är brett och du har även ett stort intresse för handledning av bland annat ST-tandläkare.
Vi förutsätter att du är trygg i din yrkesroll och att du alltid håller en hög kvalitet i ditt odontologiska arbete. Som person är du engagerad och har lätt för att samarbeta. För att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i våra kärnvärden: Nyskapande, Öppna och Tillsammans.
Vill du vara med och utveckla framtidens munhälsa? Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag. Vi har kraft att satsa på ny teknik, forskning och nya arbetssätt. Med Folktandvården Skåne Academy erbjuder vi alla medarbetare kompetensutveckling under hela karriären.
Vi finns på 44 orter runt om i Skåne där våra drygt 1500 medarbetare ser till att varje skåning har tillgång till jämlik munhälsa och tandvård i världsklass. På våra ca 70 kliniker träffar vi varje år runt en miljon skåningar för allt från förebyggande insatser till allmän- och specialisttandvård. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276764". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Skåne AB
(org.nr 556936-0828) Arbetsplats
Folktandvården Kontakt
Jeanette Olvsborn, Klinikchef 0725-97 13 26 Jobbnummer
9501499