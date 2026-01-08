Parkteatern söker scenkonsttekniker inför säsongen 2025!
Kulturhuset Stadsteatern AB / Ljus- och ljudjobb / Stockholm
2026-01-08
Vad gör en scenkonsttekniker hos oss?
Som scenkonsttekniker kommer du att vara involverad i genomförandet av en eller flera av Parkteaterns produktioner under sommaren. Arbetets planering sker i samråd med scenmästaren och Parkteaterns scenchef. Arbetet sker på såväl dag- som kvällstid samt helger. Du ingår i ett team och svarar för att teamet tar ett helhetsansvar för Parkteaterns verksamhet. Detta innebär att alla måste kunna ställa upp för varandra och hugga i. Arbetet sker utomhus i ur och skur. Tänk därför på att det kan komma att bli olika lyft och att arbetspasset kan bli smutsigt, tungt och behöva genomföras i gummistövlar. Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Flytta, bygga och riva scendekor
Under föreställning hjälpa till med byten av dekor eller andra passningar t.ex. rekvisita och kostym
Utföra förekommande arbeten inom ljus t.ex. flytt och riktning av ljustorn
Svara för att kablar dras och att det finns elförsörjning till scenen
Se över toaletter och vid behov ringa leverantör eller åtgärda på plats
Bevaka spelplatsen
Vi söker dig som:
Har teatervana och gärna turnévana
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Meriterande är turnévana i synnerhet från Parkteatern, B- och/eller C-körkort, truckkort, Verkstadskompetens (snickeri, enklare smidesarbeten mm.) samt dokumenterad erfarenhet inom HLR.
Parkteatern strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald i alla bemärkelser. I synnerhet vad gäller ålder, personligheter, etnisk och kulturell bakgrund.
Facklig företrädare: Läs mer här om hur du kommer i kontakt med våra fackliga organisationer.
Sista ansökningsdag är den 8 februari 2026. Vi behandlar ansökningarna fortlöpande, så vänta inte med att ansöka om du är intresserad!
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag
Timlön
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kulturhuset Stadsteatern AB
(org.nr 556026-1553) Kontakt
Jihatin Bozarslan Jihatin.Bozarslan@kulturhusetstadsteatern.se Jobbnummer
9673801