Parkskolan söker lärare till särskild undervisningsgrupp
2026-01-22
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Parkskolan har två särskilda undervisningsgrupper där fyra ämneslärare och en resurspedagog arbetar. Vi söker nu en vikarierande lärare till dessa grupper då en av våra lärare ska vara föräldraledig.
I arbetet ansvarar du tillsammans med de andra pedagogerna för det dagliga arbetet i gruppen. Du har mentorskap för eleverna och stödjer dem på olika sätt för att de ska nå så långt som möjligt i sitt lärande. Du är ämnesansvarig för vissa ämnen och det är en fördel om du är legitimerad i engelska och SO-ämnen.Kvalifikationer
Du har ett stort engagemang för elevers lärande och drivs av att alla ska lyckas. Du har goda kunskaper om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd samt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du arbetar strukturerat utifrån tydliggörande pedagogik och anpassar ditt sätt att undervisa utifrån elevernas olika förutsättningar. Du har ett specialpedagogiskt förhållningssätt där flexibla, individuella lösningar är en självklar del av ditt arbete.
Du har ett tydligt ledarskap som med värme och uthållighet leder arbetet med våra elever. Du har förmåga att upprätta och upprätthålla hållbara professionella relationer med elever, vårdnadshavare och personal samt samverkar med de lärare som undervisar i klasserna.
Tjänsten är ett vikariat under perioden 260413-261218.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och intervjuer kommer att ske fortlöpande under rekryteringens gång.
Avgörande att utdrag ur belastningsregistret uppvisas innan anställning.
ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Detta är ett heltidsjobb.
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Rektor
Ann-Sofie Rapp ann-sofie.rapp@edu.hallstahammar.se 0220-24324 Jobbnummer
