Parkingenjör sökes till Norra innerstadens stadsdelsförvaltning!
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Vi på Avdelningen för stadsutveckling ansvarar för park- och stadsmiljöfrågor och utveckling inom Kungsholmens och Norra innerstadens stadsdelsområden. Vårt ansvar är parkinvesteringar och upprustningar samt drift och underhåll av parker, grönområden, lekplatser, plaskdammar och badplatser. Här arbetar en avdelningschef, fyra landskapsarkitekter, tre parkingenjörer, en utredare och en verksamhetscontroller som arbetar med samhällsplaneringsfrågorna för förvaltningen.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss får du möjlighet att arbeta i en kompetent avdelning med spännande och varierande uppdrag som utvecklar dig. Vi värnar om en arbetsplats där samverkan och ett gott arbetsklimat står i fokus för att skapa en trygg och inspirerande arbetsmiljö.
Vi erbjuder dig även:
friskvårdbidrag
goda förutsättningar att kombinera privat- och arbetsliv samt vinter- och sommararbetstid
möjlighet att arbeta hemifrån när verksamhetens förutsättningar tillåter
semesterväxling
en centralt belägen arbetsplats på Sankt Eriksgatan 117.
Din roll
I den här tjänsten följer du upp parkdriften med områdesansvarig parkingenjör. Det innebär att du gör tillsyn i parkerna för att bland annat följa upp entreprenörernas arbete samt se behov av ytterligare underhållsinsatser. Du svarar på tillstånds- och remissärenden kring markupplåtelse, schakt och liknande, även dessa gör du tillsyn på för att säkerställa att villkoren har föltjs.
Du kommer samordna till exempel beskärningsinsatser eller underhållsåtgärder på lekplatser. En central del av rollen är också att svara på frågor och synpunkter från medborgarna i Norra innerstaden. Mycket av ditt arbete kommer du dokumentera i vårt ärendehanteringssystem.
Din kompetens och erfarenhet
För den här rollen ser vi att du har:
en gymnasial utbildning inom naturbruk, alternativt liknande inriktning på eftergymnasial nivå
minst tre års erfarenhet av praktiskt arbete när det kommer till skötsel, drift och underhåll av park- eller trädgårdsmiljöer
giltigt B-körkort
erfarenhet av administrativa IT system
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
en arbetsledande roll inom grönområdet
att arbeta för offentlig verksamhet
naturvård, trädvård eller leksäkerhet.
Som person ser vi att du kommer att trivas och lyckas i rollen om du håller dig professionell och serviceinriktad i kontakten med medborgare. Du trivs med att samarbeta med kollegor och arbetar strukturerat när arbetsvolymen är hög. Du tar du egna initiativ inom ditt ansvarsområde och har lätt att anpassa dig när förutsättningarna förändras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-04-23Övrig information
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. Vi önskar att du svarar kortfattat på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt svenska CV. Efter sista ansökningsdag går vi igenom ansökningarna. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142)
Sankt Eriksgatan 117 (visa karta
)
113 43 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Avdelningen för stadsutveckling Kontakt
Maria Lundqvist, Akademikerförbundet SSR maria.lundqvist@stockholm.se Jobbnummer
9872661