Parkeringsvakter till Parkando i Stockholm | Heltid
Manpower AB / Säkerhetspersonalsjobb / Stockholm
2025-10-17
Är du ute efter ett jobb som kombinerar frihet, ansvar och daglig kontakt med människor? Just nu söker vi på Manpower dig som vill jobba som parkeringsvakt i Stockholm för vår kund Parkando. Det här är en varierande och social tjänst där du får röra dig ute på fältet och bidra till ordning i stadsmiljön.
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och Parkando. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta hos vår kund.
Om jobbet som parkeringsvakt
I rollen som parkeringsvakt ligger ditt fokus främst på att övervaka Parkandos parkeringshus i Stockholms innerstad samt svara på parkeringsrelaterade frågor. Dessutom kommer du tillsammans med ditt team se till så att parkeringshusen ser snygga och prydliga ut samt kontrollera så att inga bilar står felparkerade.
Då du kommer att arbeta långa skift samt helg krävs det att du är flexibel.
Är du rätt för rollen som parkeringsvakt?
Till uppdraget hos Parkando söker vi dig som har goda kunskaper i svenska i tal och skrift och B-körkort. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som parkeringsvakt eller liknande roll.
Som person är du ansvarsfull, kommunikativ och kundfokuserad. Du utför ditt arbete med stor noggrannhet och har en förmåga att se helheten utan att missa detaljerna. Dessutom tycker du om att ha ordning och reda omkring dig. Sist men inte minst är du självgående i din yrkesroll och ser vad som behöver göras.
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundkontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Erbjudande
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kunden.
