Parkeringsvakt till Securitas Gotland - Sommarjobb
Securitas AB / Säkerhetspersonalsjobb / Gotland Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Gotland
2025-12-23
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Securitas AB i Gotland
, Västervik
, Oskarshamn
, Nyköping
, Hultsfred
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet - Securitas tar hand om dig.
Om rollen
Vill du bli parkeringsvakt och är på jakt efter din nästa utmaning? Vi på Securitas letar nu efter dig som vill bli en del av vårt sammansvetsade gäng där vi alla har olika personligheter men delar samma driv i arbetslivet, att göra människor trygga. Trivs du i en roll där du får mycket frihet under ansvar? Läs då mer nedan.
Som parkeringsvakt kommer du arbeta med parkeringsövervakning på tomt- och kommunalmark. Ditt ansvar är att främja trafiksäkerheten på vägarna, öka framkomligheten i trafiken och förbättra trivseln i boendemiljöer och du gör detta genom att kontrollera att parkeringsreglerna efterlevs. Du har ett fritt arbete men med ett viktigt ansvar.
Du kommer till exempel att:
Kontrollera att parkeringsregler efterlevs på tomt- och kommunalmark.
Proaktivt hjälpa våra kunder vid parkeringsrelaterade frågor.
Tjänsten passar dig som trivs i ett fritt och omväxlande arbete där du får ta mycket ansvar. I denna roll kan det uppstå konfliktsituationer, som tur är har vi en stark gemenskap bland oss kollegor som gör att vi klarar det mesta och ger varandra energi under arbetspasset. Vill du bli en del av ett sammansvetsat gäng? Då är detta tjänsten för dig.
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Det är meriterande om du har kommunal parkeringsvaktsutbildning, men inget krav. Vi utbildar rätt personer. Vi ser också att du som söker har en gymnasieutbildning med godkänt resultat från första året i svenska och engelska. Då du kommer att ta dig mellan olika platser i din roll, är B-körkort ett krav för tjänsten.
Specifikt efterfrågade krav:
Gymnasieutbildning med godkänt resultat i svenska och engelska från första året
B-körkort
Har du arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare är detta självklart starkt meriterande. Stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet för tjänsten. Som person tror vi att du är en serviceinriktad, lugn och organiserad person som kan hantera periodvis högt arbetstempo. Du är intresserad av teknik och har lätt för att förstå instruktioner.
Vi ser att du som söker är en självständig person och litar på din egen förmåga, snabbt förstår problem och löser dessa på ett kreativt sätt. Du har ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt med ett öga för detaljer. Att ta ansvar kommer naturligt för dig - du är helt enkelt en ärlig, hjälpsam och vaksam person som får människor omkring dig att känna sig trygga.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten - skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: sandra.x.olsson@securitas.se
Tjänsten är en behovsanställning med möjlighet att arbeta upp till heltid under sommarmånaderna. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 30/4-2026
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året i gymnasiet i svenska och engelska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetarförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Securitas AB
(org.nr 556302-7241), http://www.securitas.se
621 50 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9663206