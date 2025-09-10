Parkeringsvakt sökes till Södra Stockholm
Smart Parkering Sverige AB har idag hand om parkeringsövervakning, drift och förvaltning av garage och parkeringsanläggningar. Detta gör vi på uppdrag av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltningsföretag. Vi tillhandahåller smarta skräddarsydda digitala och miljövänliga lösningar samt marknadens kundvänligaste plattform. Vi är verksamma på flera orter runt om i landet med ett huvudkontor i Stockholm.
Med miljö och teknik i fokus skapar vi framtidens parkering!Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
Vi söker nu fler kollegor till våra uppdrag med utgångspunkt Södra Stockholm för att fortsätta utvecklingen av parkeringsbranschen. Arbetet som parkeringsvakt kännetecknas av "frihet under eget ansvar" där man självständigt bevakar våra kunders anläggningar för att främja trafiksäkerheten, öka framkomligheten och förbättra trivseln i boendemiljöer.
Arbetet utgår från Södra Stockholm, men man kan komma att bevaka i andra delar också.Dina arbetsuppgifter
• Bevaka parkeringsområden med bil och till fots.
• Kontrollera att parkeringsregler efterlevs.
• Säkerställa att korrekt och tydlig skyltning finns inom området.
• Utfärda kontrollavgifter vid överträdelser.
• Hjälpa parkörer på plats med parkeringsrelaterade frågor.
• Hjälpa parkörer på plats med frågor gällande våra digitala tjänster.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du kan arbeta flexibla tider då arbetet kan vara förlagt både dag- och kvällstid. Vidare ser vi att du har lätt för att upprätthålla god ordning och reda, själv kan planera och organisera ditt arbete och har en känsla för kvalitet. Smart Parkering Sverige AB är ett växande bolag vilket innebär att du kommer få vara med på en intressant utvecklingsresa.Kvalifikationer
• Innehaft B-körkort i minst 2 år
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
• Tidigare erfarenhet som parkeringsvakt
• Tidigare erfarenhet inom bevakning
För att trivas tror vi att du är:
• Serviceinriktad
• Självständig och ansvarstagande
• Lugn och saklig i ditt bemötande
• Flexibel, arbetet innebär varierande arbetsdagar, arbetstider och mycket utomhusarbete
Anställning
Tjänsten är en heltidsanställning och arbetstidernas förläggning är på dagtid, kvällstid och natt under årets samtliga dagar.
Start är enligt överenskommelse och inleds med en provanställning på 6 månader. Arbetet börjar med en internutbildning på ca en till två veckor inom de lagar och regler som gäller för parkering och skyltning (tomtmark). I samband med anställning begärs utdrag från polisens belastningsregister. Lön och anställningsvillkor utgår enligt kollektivavtal.
Nyanställningslönen är 26 243 kr/mån.
I övrigt tror vi att du drivs av att göra ett gott arbete och av att vara en god representant för Smart Parkering Sverige AB.
Urval:
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Vid frågor kontakta rekryteringsteamet på rekrytering@smartp.se
- ansökningar tas enbart emot via formuläret. Ersättning
