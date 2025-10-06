Parkeringsvakt i Halland - ett jobb som gör skillnad varje dag!
2025-10-06
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Ängelholm
, Jönköping
Älskar du frihet under ansvar samt uppskattar ett flexibelt arbete?
Då ska du söka dig till oss på P-tjänst. Vi söker nu parkeringsvakt för bevakningsområde Halland.
Vi ser att du är en självgående person med mycket driv som föredrar att arbeta självständigt. Du är initiativrik och kommer gärna med förslag för att driva verksamheten framåt. Att lyckas hålla ett högt servicetänk i samband med din effektivitet är vad som gör dig till en god medarbetare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av parkeringsövervakning på tomtmark men det kan även inkludera varierande arbetsuppgifter som till exempel service av p-automater, kontakt med våra uppdragsgivare och allmän service till våra parkörer.
Vi söker nu parkeringsvakt för behovsanställning med varierad arbetstid, dag, kväll och nattetid samt helgarbete.
Krav:
B-körkort
Svenska språket i både tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Gymnasiekompetens
Inga anmärkningar i belastningsregistret
Meriterande:
Tidigare erfarenhet som parkeringsvakt
Tidigare erfarenhet från bevakningsbranschen
God datakunskap/teknisk förståelse
Behärskar ytterligare ett eller flera språk
Vad erbjuder vi?
Jordnära familjeföretag som står inför en spännande resa med ökad tillväxt!
Frihet under ansvar och möjlighet till att påverka din arbetstid.
Friskvårdsbidrag
Självklart följer vi kollektivavtal (Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet).
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Redo att söka?
Mejla ditt cv till oss på jobba@p-tjanst.se
och ange "Halland" som referens. Sista dag att ansöka är 2025-10-19.
Tveka inte, bli en del av vår gemenskap och hjälp oss skapa tryggare parkeringsmiljöer.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: jobba@p-tjanst.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Halland".
(org.nr 556396-7347), http://www.p-tjanst.se
432 35 VARBERG
