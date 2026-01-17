Parkeringsvakt - Västkusten sommaren 2026
Vi söker Parkeringsvakter till Västkustens pärlor - sommaren 2026
För oss på Q Security är det viktigaste inte bara vad du kan idag, utan hur du är som kollega. Vi söker dig som vill ta ansvar, bidra till laget och förstår vad god service till kund verkligen innebär samtidigt som du kommer arbeta i en fantastisk Västkustmiljö.
Hos oss kommer du till ett arbetslag där vi stöttar varandra, delar erfarenheter och alltid arbetar tillsammans - men vi förväntar oss också att du är en lagspelare som tar din roll på allvar. Trygghet skapas tillsammans.
Om du har rätt inställning, vilja och respekt för uppdraget tar Q Security-familjen hand om resten. Det innebär introduktion, stöd, utbildning och en tydlig väg in i rollen. Arbetet innebär att säkerställa framkomlighet, tillgänglighet och rättvisa parkeringsförhållanden i kommunala miljöer - alltid med service, respekt och professionalism i fokus.
Du behöver inte vara utbildad parkeringsvakt sedan tidigare - det ordnar vi. Det viktigaste är att du:
Har rätt inställning och gott omdöme
Är ansvarstagande och trygg i dig själv
Förstår vikten av service i varje möte
Kan kommunicera lugnt och respektfullt - även i utmanande situationer
Vill vara en del av ett starkt lag
Hos oss kommer du till ett fantastiskt arbetslag - men vi förväntar oss också att du är en lagspelare. Sedan tar Q Security-familjen hand om resten, inklusive utbildning och introduktion.
Arbetsuppgifter i korthet
Offentligrättslig parkeringsövervakning på kommunal mark
Information och vägledning till allmänheten
Dokumentation enligt gällande lagstiftning och kommunala beslut
Förebyggande arbete för ordning, framkomlighet och trygghet
Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag. Berätta gärna vilken ort du är mest intresserad av.
Välkommen till ett sommarjobb där service möter samhällsnytta - på Västkusten.
