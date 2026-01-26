Parkarbetare- ett jobb för dig som trivs utomhus!
2026-01-26
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Gillar du att jobba ute, har du ett bra öga för grönskötsel och trivs med att leda ungdomar som kanske provar på yrkeslivet för första gången? Då är det här jobbet något för dig.
Som parkarbetare tillhör du Gagnefs kommuns tekniska avdelning. Tillsammans med snickare, målare, pannskötare, fastighetsskötare, drifttekniker, och vaktmästare arbetar ni för att Gagnefsbostäders hyresgäster samt kommunens medborgare och besökare ska ha en trevlig miljö att bo och vistas i. Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Du ansvarar för skötsel av kommunens offentliga miljöer och Gagnefbostäders grönytor men också de grönytor som finns vid kommunens fastigheter såsom skolor och förskolor. Förutom skötsel av planteringar, häckar och ogräsrensning kommer du att under 6-8 veckor vara handledare för kommunens feriearbetande ungdomar. Ungdomarna är 15 och 16 år och arbetar under sex veckor, uppdelat i tvåveckorsperioder. Detta för att ge fler chansen att få arbetslivserfarenhet och ny kunskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetat med grönskötsel, parkarbete eller något som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du ska ha arbetat med ungdomar eller varit verksam inom ungdomsverksamhet tidigare. Du är van att ta ansvar och känner stolthet i ditt yrkesutförande.
För att lyckas i tjänsten krävs att du är flexibel och har god samarbetsförmåga med kollegor och externa kontakter. Du ska kunna arbeta självständigt och strukturerat och ta egna initiativ. Du ska kunna läsa och följa svenska manualer och instruktioner. B-körkort är ett krav.Anställningsvillkor
Tjänsterna är säsongsarbete på 100%, april - september 2026, med tillträde under april 2026 eller enligt överenskommelse.
Före anställning ska giltigt utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister uppvisas.Övrig information
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej.
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gagnefs kommun
(org.nr 212000-2155) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
Fredrik Sjöblom 0241-15571 Jobbnummer
