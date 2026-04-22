Parkarbetare, yttre fastighetsskötsel säsong
2026-04-22
Vi är ett härligt gäng på Gata-Park, en del av Tekniska förvaltningen i Vaggeryds kommun. Vårt uppdrag? Att planera, förvalta och sköta kommunens planteringar, parker, lekplatser, gator, torg, naturreservat och skogar. Allt för att skapa en attraktiv miljö för både invånare och besökare.
1 plats(er).
Här har du det bästa säsongsjobbet där du får vara ute hela dagen och få en fin solbränna på köpet! Som parkarbetare hos oss är du en viktig del i att våra utemiljöer alltid är på topp. Vi jobbar med medborgaren i fokus och strävar efter att skapa den bästa utemiljön för invånarna i Vaggeryds kommun.
I den här rekryteringen kallar vi till intervjuer löpande under ansökningstiden - ansök därför redan idag!Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Som parkarbetare har du ett varierande jobb där ingen dag är den andra lik. Du får pyssla med allt från trädvård, beskärning, gräs- och häckklippning, ogräsrensning och plantering. Dessutom ingår skötsel av lekplatser, städning och gatuarbete. Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning. Har du erfarenhet av park- eller trädgårdsarbete är det ett plus men det räcker att du har intresse och vilja att lära dig. Det finns många erfarna kollegor som är villiga att dela med sig av sin kunskap till dig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker en lagspelare som kan ta eget ansvar. Hög arbetsmoral och ett gott bemötande gentemot allmänheten och kollegor är en självklarhet.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav. Övrig information
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 3-6 månader.
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/46". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds kommun
(org.nr 212000-0522)
Box 43
568 21 SKILLINGARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Tekniska förvaltningen Kontakt
Fastighetschef
Jerry Besåsen jerry.besasen@vaggeryd.se 0370-678925
