Parkarbetare till Tierp - Maj till September (heltid)
Parkarbetare till Tierp - säsongsarbete maj-september (heltid)
Längd på uppdrag:
Heltid från maj till september (möjlighet till förlängning)
Vi söker nu flera parkarbetare till uppdrag i Tierps kommun för hela säsongen. Det här är ett stabilt heltidsjobb för dig som vill arbeta utomhus under en längre period.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Grönyteskötsel (gräsklippning, trimning, häckklippning)
Skötsel av parker och utemiljö
Skräpplockning och enklare underhåll
Vi söker dig som:
Har B-körkort för MANUELL bil
Har god fysik då arbetet kan vara tungt
Trivs med att arbeta utomhus i alla väder
Är pålitlig, trevlig, skötsam och vill arbeta hela säsongen
Meriterande:
Erfarenhet av parkskötsel
Röjsågskort / motorsågskort
Arbete på väg (APV) - annars kan vi hjälpa till att ordna detta
Det viktigaste för oss:
Att du är arbetsvillig, ansvarstagande och kan vara en stabil del av teamet under hela perioden.
Arbetsplats:
Arbetsområdet omfattar olika platser inom Tierps kommun.
Omfattning:
Heltid, dagtid (vardagar)
Ansök direkt eller genom att skicka in CV samt efterfrågad information till sales@letsgig.com
. Urval och intervjuer görs löpande.
Genom att ansöka till tjänsten ger du LetsGig AB rätt att enligt GDRP spara dina uppgifter för att kunna kontakta dig gällande denna och andra relevanta tjänster. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: sales@letsgig.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Parkarbetare Tierp Hel Säsong". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Letsgig AB
(org.nr 559114-4505) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hos vår kund i Tierp Jobbnummer
9862283