Parkarbetare till parkenheten på Serviece och teknikförvaltningen
Katrineholms kommun, Service- och teknikförvaltningen / Trädgårdsanläggarjobb / Katrineholm Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Katrineholm
2026-02-06
Service- och teknikförvaltningen är Katrineholms kommuns gemensamma service- och tjänsteleverantör. Vi är cirka 200 medarbetare som arbetar för att Katrineholm ska nå sin vision om Läge för liv & lust. Vi ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av tjänster inom: måltid, livsmiljö, kommunikation, aktiv fritid och service. Förvaltningens medarbetare drivs av stort engagemang och kundfokus - varje dag utför vi tjänster som både invånare och medarbetare i kommunen värderar högt.
Välkommen att jobba med ett gäng som älskar sitt jobb - och det hoppas vi att du också kommer att göra! Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som parkarbetare ingår det grönskötseluppgifter som till exempel. plantering, ogräsrensning, gräsklippning, beskärning av träd vilket innebär arbete i skylift och viss höghöjdsarbete, städning, maskinkörning och andra uppdrag inom parkenheten. Vi ansvarar för skötseln på de kommunala ytorna och även yttre skötsel på kommunens förskolor, skolor och äldreboenden i Katrineholm. Arbetet är fysiskt krävande men omväxlande under året. I denna tjänst ingår helgtjänstgöring. Vintertid ingår snöhantering, hantering av julbeslysning med viss tjänstgöring nattetid. Under året kan även sandsopning ske under natten.
Vi har idag 4 arbetslag som förvaltar våra gröna miljöer, varje arbetslag har sitt geografiska ansvarsområde men samarbete är en självklar del av vårt gemensamma uppdrag. Du arbetar både i grupp och enskilt. När arbetsledaren är ledig kommer du att ersätta arbetsledaren.Kvalifikationer
Körkort för manuell växellåda är ett krav för att klara tjänsten. Du behöver kunna förflytta dig inom kommunen. Vi har mycket kontakt med medborgare, kollegor, medarbetare, vilket innebär att du måste behärska det svenska språket både i tal och skrift. Datorvana behövs för att hantera våra system.
Att arbeta i en driftorganisation innebär att planeringen snabbt och ofta kan komma att ändras, varför vi ser att du är en flexibel person. Du samarbetar bra med andra människor och försöker alltid leverera bra lösningar.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
