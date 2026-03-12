Parkarbetare till Park och grönytor
2026-03-12
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa.
Samhällsbyggnads- och serviceförvaltningen arbetar efter ett tillitsbaserat ledarskap där styrning, kultur och arbetssätt fokuserar på en tilltro till de anställdas kunskap, omdöme och vilja att utföra ett bra arbete och möta medborgarnas behov. På förvaltningen arbetar vi aktivt med att stärka lagandan, skapa god arbetsmiljö och förbättra våra arbetssätt. Alla medarbetare deltar i detta förbättringsarbete med målsättning att vara ett effektivt och sammansvetsat team som har roligt och utvecklas på jobbet.
På Park och grönytor ansvarar vi för drift, underhåll och utveckling av kommunens grönytor och allmänna utemiljöer. Parksektionen består av 15 medarbetare som sköter allmänna platser och utemiljöer inom kommunen, både på allmän platsmark och inom kvartersmark där kommunen är fastighetsägare. Dessa ytor och objekt innefattar bland annat lekplatser, torgytor, parker, kommunala fastigheter, skolor/förskolor, tätortsnära skogsmark.
Vår strävan ligger i att skapa välkomnande, trygga och vackra miljöer för våra invånare att vistas i.
Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Som parkarbetare ansvarar du för skötsel av grönytor, träd, häckar, buskar och grusytor. Arbetsuppgifter inkluderar gräsklippning och ängsskötsel, sand- och lövupptagning, renhållningen och skräpplockning, mindre anläggningsarbeten och reparationer, skötsel Höst och vinter innebär trädvård, snöskottning och halkbekämpning.
Du är, tillsammans med dina kollegor, ansvarig för att arbetsuppgifterna utförs på ett korrekt och säkert sätt samt att ni tillsammans skapar en välkomnande, trevlig stämning och god arbetsmiljö.
Beredskap kan ingå i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med ett varierande och flexibelt arbete utomhus.
Vi har som krav att du har B-körkort för manuell växellåda, har fullföljt en utbildning inom trädgård, skog, lantbruk, fastighet, eller motsvarande. Vi vill att du ska ha flera års erfarenhet grönyteskötsel inom de sista 5 år. Samt att du har utbildningen röjsåg RA.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet, du behöver vara trygg i din roll, vara ansvarstagande i de uppdrag vi hanterar, vara serviceinriktad och lösningsorienterad och ha en stabil personlighet. Du kan arbeta självständigt så väl som i grupp och ha god samarbetsförmåga. Då vi varje år tar emot praktikanter och ferieungdomar värderar vi pedagogisk förmåga, ansvarskänsla och positiv inställning högt.
Eftersom det är ett fysiskt arbete så är det viktigt att du har en god fysik.
Meriterande utbildningar:
* Erfarenhet av att använda Wille/ hjullastare för olika trädgårdsarbeten
* Erfarenhet av att sköta ängar som manuell skötsel och med traktor med slåtterredskap
* Motorsåg ABC
* Röjsåg RB
* Fallskydd
* Arbete på väg,
* BE-behörighet,
* Heta arbeten,
* Skylift
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska.
