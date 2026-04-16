Parkarbetare till park och anläggningsenheten i Ale kommun
2026-04-16
Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om serviceförvaltningen
Serviceförvaltningen har Ale kommuns uppdrag att ansvara för stödfunktioner till kärnverksamheterna, både strategiskt och operativt. Förvaltningen är indelad i tre verksamhetsområden:
Fastighet - ansvarar för drift och underhåll av kommunens fastigheter och anläggningar, strategisk lokalförsörjning, projektledning vid ny- och ombyggnation, tillsyn, skötsel, underhåll och utveckling av Ale kommuns yttre miljö. Total förvaltad lokalyta är cirka 135 000 kvadratmeter och till det inhyrda ytor om cirka 50 000 kvadratmeter.
Kost - bereder och serverar måltider i kommunens kärnverksamheter enligt gällande lagar och riktlinjer.
Verksamhetsservice - ansvarar för lokalvård, vaktmästeri, kommunens fordon samt IT.
Totalt sysselsätter förvaltningen 240 medarbetare som samtliga verkar under servicenämnden.
Om arbetsplatsen
Tjänsten som samordnare är placerad hos serviceförvaltningens park och anläggningsenhet, som ingår i verksamhetsområde fastighet. Vi arbetar i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö som ger dig möjlighet att välja arbetsplats beroende på arbetsuppgift och viss tid av arbetstiden kan, om verksamheten tillåter, förläggas till annan plats. Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och bidra till en god förvaltning av Ale kommuns grönområden, badplatser, lekplatser, idrottsanläggningar?
Som parkarbetare ingår du i ett arbetslag med varierande arbetsuppgifter som:
• Gräs- och häckklippning samt slyröjning
• Grusupptagning
• Hantering av dumpningar
• Tillsyn och besiktning av lekplatser och naturlekplatser samt montering av lekplatsutrustning
• Planera för och plantera vår- & sommarblommor
• Plantera & rensa rabatter
• Provtagning av vattenkvalitet och rapportering av resultat.
• Reparation av hårdgjorda ytor, t ex potthål
• Städ av allmän platsmark, tömning av papperskorgar, plock av skräp.
• Tillsyn och städning av kommunala badplatser
• Tillsyn av dagvattendammar, hundrastgårdar och grillplatser
• Tillsyn och rensning av diken och galler
• Trädfällning
• Utemiljö fastigheter
• Utföra insatser inom det gröna området
• Vinterskötsel & grusupptagning fastigheter (inkl. snöröjning och halkbekämpning)Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning och erfarenhet inom området för uppdraget. Du ska ha tidigare erfarenhet inom gatu- och/eller grönyteskötsel samt viss vana av maskiner. Meriterande är kunskap inom markanläggning, behörighet för motorsåg och röjsåg, beskärning och växtkunskap.
B-körkort är ett krav och att du behärskar det svenska språket i både tal och skrift.
Som person är du en ansvarstagande teamarbetare som tycker om att ta egna initiativ och ser en strävan efter förbättringar som en naturlig och självklar del av ditt arbete.
Du tycker om att vistas utomhus i alla väder, har ett servicetänk och inställning att alltid i första hand göra ett gott arbete. Medborgarna är våra främsta kunder så ett gott bemötande är en förutsättning för att klara av uppdraget.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid med tillsättning enligt överenskommelse.
I rekryteringen tillämpar vi löpande anställningsintervjuer.
Vi är måna om att du mår bra och erbjuder friskvårdsbidrag samt andra förmånliga erbjudanden. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
)
449 31 NÖDINGE
För detta jobb krävs körkort.
Serviceförvaltningen
Fackliga representanter nås via Kontaktcenter 0303-703000
9857324