Parkarbetare till Fastighetsdriften i Upplands Väsby kommun
2025-10-17
Nu söker vi en parkarbetare för service och underhåll till fastighetsdriften i Upplands Väsby kommun! Har du öga för detaljer och samtidigt förmågan att se helheten? Vill du arbeta med att skapa trygga, välskötta och trivsamma miljöer för barn och elever? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi erbjuder dig
- Ett varierat och meningsfullt arbete där du gör skillnad för barn och vuxna i deras vardag.
• Möjlighet till utveckling inom service, underhåll och säkerhet.
- En arbetsplats där trivsel och samarbete står i fokus.
Fastighetsdriften tillhör kontoret för samhällsbyggnad och ansvarar för drift, skötsel, tillsyn och energiåtgärder i kommunens fastigheter. Vår organisation är uppdelad i två enheter:
- Driftenheten - arbetar bland annat med energioptimering, ventilation och el.
- Specialistenheten - arbetar bland annat med mark- och grönyteskötsel, lås och larm, underhåll, service och reparationer.
Tillsammans är vi ett team på 20 engagerade medarbetare.Om tjänsten
Som parkarbetare hos oss kommer du bland annat att:
- Utföra funktionskontroller på lekplatser.
- Reparera och underhålla lekutrustning, bänkar och annan utrustning på skolgårdarna.
- Bidra till välskötta utemiljöer vid skolor och förskolor.
- Sköta löpande service- och underhållsarbete på våra lekplatser.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som:
- Är praktiskt lagd och har erfarenhet av reparation och underhåll
- Har känsla för kvalitet och säkerhet
- Trivs med att arbeta utomhus i alla väder
Det är meriterande om du har utbildning i drift- och skötsel av lekplatser och lekutrustning enligt SSEN 1176-7:2020.
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett öga för detaljer utan att tappa helhetsperspektivet. Du har en god känsla för service och värdesätter att skapa trivsamma miljöer för barn och vuxna. Vi ser även att du är noggrann samt kan arbeta både självständigt och i team.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/239". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Tommy Andersson 0859097282 Jobbnummer
9561119