Parkarbetare till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
På Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning arbetar cirka 2 800 medarbetare. Du ingår i enheten Stadsmiljö tillsammans med parkingenjörer, projektledare, stadsplanerare och utredare. Från hösten 2026 tar vi över park- och naturskötsel i egen regi, och du får en unik chans att vara med och bygga upp en modern och hållbar parkdrift med fokus på biologisk mångfald, eldrivna maskiner och smarta arbetssätt. Tjänsterna är tillsvidare med start under hösten 2026.
Vi erbjuder
Hos oss får du meningsfulla arbetsuppgifter, en arbetsplats med utvecklingsfokus och goda möjligheter att kombinera arbete och privatliv. Vi erbjuder goda anställningsförmåner som friskvårdsbidrag, möjlighet att växla semesterdagstillägg till extra lediga dagar och en god arbetsmiljö. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Som parkarbetare bidrar du till att skapa en välskött och trivsam miljö för Enskede-Årsta-Vantörs invånare med målet att arbeta långsiktigt, hållbart och cirkulärt. Verksamheten är under uppbyggnad och här kommer du vara en del i utvecklingen av den nya enheten genom att bidra med din kunskap och komma med förbättringsförslag. Tillsammans kommer ni ha fokus på att utforma effektiva och klimatsmarta arbetsmetoder och en hållbar drift som ger värde för invånarna och miljön i området.
Dina arbetsuppgifter kommer variera över året och exempelvis bestå av:
grönyteskötsel, så som gräsklippning och ogräsrensning
renhållning
beskärning av träd och buskar
häckklippning
plantering av träd, buskar, perenner med flera
rondering och tillsyn av lekplatser, hundrastgårdar, utegym
underhålla och reparera park- och lekplatsutrustning
handledning av ferieungdomar
Eftersom en större del av arbetet är förlagt utomhus, är det viktigt att du trivs med att arbeta ute oavsett väderlek. Både rollen och enheten är nya och under utveckling vilket innebär att andra arbetsuppgifter kan förekomma. Du har fasta arbetstider och helgarbete kan förekomma i anslutning till exempelvis högtider och under högsäsong.
En av tjänsterna kommer ha ett extra fokus på naturvård i våra tre naturreservat. Du kommer arbeta utefter, och följa upp, skötselplaner i dialog med naturreservatförvaltare på enheten.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
dokumenterad och aktuell erfarenhet av praktiskt arbete med grönyteskötsel
aktuell erfarenhet av att arbeta med åkgräsklippare och redskapsbärare och handhållna maskiner så som, trimmer, lövblås och häcksax
B-körkort för personbil
kommunikationsförmåga i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
eftergymnasial utbildning inom exempelvis trädgårdsskötsel eller anläggning alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för tjänsten
erfarenhet och kunskaper om naturvårdsskötsel
kunskap om och intresse av att arbeta klimatmedvetet och cirkulärt med de gröna frågorna
erfarenhet och behörighet för användning av motorsåg (nivå AB), och röjsåg (nivå RA)
kunskap om underhåll av handhållna maskiner
kunskap inom hantverkstjänster, så som snickeri, svetsning och målning
utbildning i lekplatssäkerhet, SS-EN 1176 samt SS-EN 16630 för utegym
utbildning i heta arbeten
utbildning i arbete på väg nivå 1 och 2.
Som parkarbetare möter du Enskede-Årsta-Vantörs invånare dagligen och är stadsdelsområdets ansikte utåt. Därför är god service och ett trevligt bemötande en självklarhet för dig och att du drivs av att skapa trivsamma och välskötta utemiljöer. Du är uthållig och arbetar självständigt och trivs med att arbeta ute. Du trivs med att samarbeta i team med kollegor och har en förmåga att lätt anpassa dig till förändrade arbetsuppgifter och prioriteringar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten!

Publiceringsdatum: 2026-04-16

Övrig information
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Slakthusplan 8A (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Stadsmiljö Kontakt
Rekryteringskonsult
Erik Selander erik.selander@stockholm.se 08-50811661 Jobbnummer
9859586