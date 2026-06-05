Parkarbetare sökes Trivs du med att arbeta utomhus?
Prowork Bemanning AB / Trädgårdsanläggarjobb / Stockholm Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Stockholm
2026-06-05
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker engagerade och arbetsamma parkarbetare som vill vara med och skapa trivsamma och välskötta utemiljöer. Arbete kommer pågå från juni till sepember, med god chans till förlängning. Publiceringsdatum2026-06-05Om tjänsten
Som parkarbetare kommer du att arbeta med skötsel och underhåll av parker, grönområden och andra offentliga miljöer. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Gräsklippning och trimning
Plantering och beskärning av växter
Skräpplockning och renhållning
Skötsel av lekplatser och gångvägar
Enklare reparationer av parkutrustning
Kan jobba hela sommaren
Arbetet är fysiskt och sker utomhus i alla väder.
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och gillar att arbeta utomhus
Har en god fysik och trivs med ett aktivt arbete
Har B-körkort (manuell)
Har erfarenhet av trädgårds- eller parkarbete
Är noggrann, självgående och ansvarstagande
Vi erbjuder:
Ett varierat och utvecklande arbete i en trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att arbeta i en grön och naturnära miljö
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Kontakt
Thomas Conrad thomas.conrad@prowork.se Jobbnummer
9949094