Parkarbetare sökes Trivs du med att arbeta utomhus?

Prowork Bemanning AB / Trädgårdsanläggarjobb / Stockholm
2026-06-05


Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Vi söker engagerade och arbetsamma parkarbetare som vill vara med och skapa trivsamma och välskötta utemiljöer. Arbete kommer pågå från juni till sepember, med god chans till förlängning.


Publiceringsdatum
2026-06-05

Om tjänsten
Som parkarbetare kommer du att arbeta med skötsel och underhåll av parker, grönområden och andra offentliga miljöer. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Gräsklippning och trimning
Plantering och beskärning av växter
Skräpplockning och renhållning
Skötsel av lekplatser och gångvägar
Enklare reparationer av parkutrustning
Kan jobba hela sommaren

Arbetet är fysiskt och sker utomhus i alla väder.

Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och gillar att arbeta utomhus
Har en god fysik och trivs med ett aktivt arbete
Har B-körkort (manuell)
Har erfarenhet av trädgårds- eller parkarbete
Är noggrann, självgående och ansvarstagande


Vi erbjuder:
Ett varierat och utvecklande arbete i en trevlig arbetsmiljö
Möjlighet att arbeta i en grön och naturnära miljö

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Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Bemanning AB (org.nr 556967-7072)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Prowork Kompetens

Kontakt
Thomas Conrad
thomas.conrad@prowork.se

Jobbnummer
9949094

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